Wilde Müll-Ablagerung

Bad Mergentheim.Im Kur- und im Schlosspark hängen eigentlich genügend öffentliche Mülleimer, in die man seinen Unrat werfen kann. Völlig deplatziert ist (wieder einmal) das Fehlverhalten eines Zeitgenossen, der im Schlosspark seinen Hausmüll, was ohnehin nicht erlaubt ist, über die Feiertage in Form einer wilden Ablagerung auf dem Boden verteilt und so für ein unschönes Bild gesorgt hat. Manch einer, der die Örtlichkeit passiert hat, dürfte dies kopfschüttelnd getan haben – ob so viel Dreistigkeit. Wer Hinweise auf den Verursacher eben kann, sollte sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, oder beim Ordnungsamt der Stadt Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 57-3306, melden. ktm/Bild: Josef Metzger

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018