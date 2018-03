„Wildtiere kennen keine Sommerzeit“

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit der Zeitumstellung nimmt die Gefahr von Wildunfällen über Nacht rapide zu. Jetzt ist besonders im ländlichen Straßenverkehr Vorsicht geboten.

Am kommenden Sonntag (25. März) werden die Uhren wieder auf Sommerzeit gestellt. Morgendlicher Berufsverkehr und Dämmerung fallen dann für mehrere Wochen zusammen – das Risiko für Wildunfälle steigt erheblich. Denn Reh, und Wildschwein folgen weiterhin ihrem natürlichen Rhythmus und sind vor allem in den Morgen- und Abendstunden auf den Läufen. Nach dem Winter sind die Notreserven von Pflanzenfressern aufgebraucht, frisches Grün und Streusalzreste locken besonders Rehe an Straßenränder. Hinzu kommen Revierkämpfe, die jungen Rehböcke werden vertrieben. Kreisjägermeister Hariolf Scherer appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, in der Dämmerung besonders auf Landstraßen, an Feldern und in Waldgebieten vorsichtig und mit reduzierter Geschwindigkeit zu fahren.

Laut aktueller Wildunfallstatistik haben im Jagdjahr 2015/2016 (1. April bis 31. März) rund 228 550 Rehe, Hirsche und Wildschweine ihr Leben auf deutschen Straßen gelassen. Seit rund zwei Jahrzehnten bewegt sich diese Zahl auf einem konstant hohen Niveau. Im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt der Vorjahre haben die Wildunfälle sogar um vier Prozent zugenommen. Im Jahr zuvor sind die Unfälle allerdings um fünf Prozent zurückgegangen. Die hohe Zahl der Wildunfälle ist ein Ergebnis des Verkehrsaufkommens, das seit den 1970er Jahren um das vierfache gestiegen ist. Auch in Bad Mergentheim sind die Wildtiere vom Unfalltod betroffen, so wurden entlang der neuen Südumgehung seit der Eröffnung der Straße bereits 47 Rehe Opfer bei der Kollision mit Fahrzeugen. Am vergangenen Wochenende wurde in Creglingen ein Reh angefahren und der Fahrer hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Ein Anruf bei der Polizei hätte genügt, um dem Tier unnötiges Leid zu ersparen, so der Kreisjägermeister.