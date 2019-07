Wilfried Zeihsel als neuen Ortsvorsteher vorgeschlagen

BAD MERGENTHEIM.Im Bad Mergentheimer Stadtteil Herbsthausen hat sich der neue Ortschaftsrat konstituiert. Ortsvorsteher Günter Gleiter begrüßte dazu auch die anwesenden Bürger und bedankte sich zum Auftakt der Sitzung bei den Ortschaftsräten für die gute Zusammenarbeit in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode 2014 bis 2019.

Vor der Verpflichtung des neu gewählten Ortschaftsrates stand die Verabschiedung von Gerd Wunderlich an. Er war seit 1999 Teil des Gremiums und hatte bereits vor der Wahl angekündigt, dass er dieses Ehrenamt niederlegen möchte. „In den 20 Jahren seiner Mitwirkung war es ihm immer ein wichtiges Anliegen, den Charakter des Dorfes zu erhalten“, würdigte Ortsvorsteher Günter Gleiter. Und: „Sein Verständnis für Gestaltungen und Veränderungen war eine große Hilfe bei unseren Entscheidungen.“

Nun stand die Verpflichtung des neu gewählten Ortschaftsrates an, dessen Mitglieder mit der Verpflichtungsformel und per Handschlag in ihr Amt für die nächsten fünf Jahre eingeführt wurden. Als nächste Amtshandlung folgte der Wahlvorschlag eines neuen Ortsvorstehers an den Gemeinderat. Der bisherige Ortsvorsteher Günter Gleiter hatte schon vor der Kommunalwahl bekannt gegeben, dass er dieses Amt nicht mehr weiterführen möchte. Der Ortschaftsrat schlug als Nachfolger einstimmig und ohne Gegenkandidaten Wilfried Zeihsel vor, der bei der Kommunalwahl als neues Mitglied in das Gremium eingezogen war. Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl der Stellvertreter Dieter Scheppach und Klaus Wunderlich.

Für den neuen Ortschaftsrat sowie den designierten Ortsvorsteher mit seinen Stellvertretern gab es Glückwünsche aus den Reihen des Publikums. Verbunden mit guten Wünschen für eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit. In der nächsten Gemeinderatsitzung am 25. Juli muss der Rat den neuen Ortsvorsteher und seine Stellvertreter noch formal bestätigen. Die Verpflichtung des neuen Ortsvorstehers ist für den 31. Juli geplant. pm

