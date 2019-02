„Wir gründen einen Arbeitskreis und pilgern zum Bischof“

Rengershausen.Die Wünsche, Ideen und Sorgen der Bürger in Rengershausen hörte sich Udo Glatthaar am vergangenen Montagabend an. Der Oberbürgermeister möchte am kommenden Sonntag, 24. Februar, wiedergewählt werden und weitere acht Jahre die Kurstadt regieren. Bei seinen Bürgergesprächen in den Stadtteilen und in der Innenstadt kommen sowohl die Jugend als auch die Erwachsenen zu Wort.

In Rengershausen warteten zunächst 14 junge Leute im Alter zwischen zehn und 30 Jahren geduldig im Jugendraum über der Feuerwehr auf den Kandidaten, der sich etwas verspätete. Glatthaars Anrufversuch beim ebenfalls anwesenden Ortsvorsteher, um die verzögerte Ankunft mitzuteilen, drang mangels optimaler Netzversorgung nicht durch. Und so war auch gleich das erste Thema für die folgenden 45 Minuten auf dem Tisch: sowohl die Telekom als auch Vodafone versorgen den abgelegenen Stadtteil nicht gut. Die Jugendlichen wünschen sich Verbesserungen. Besonders leide in Rengershausen auch die Feuerwehr, so wurde berichtet, weil Alarmierungen über den Funkmeldeempfänger nicht richtig übertragen werden. Glatthaar notierte sich die Probleme und erfuhr auch Erfreuliches: Die neue Schnellbuslinie Bad Mergentheim-Künzelsau wird auch von den jungen Leuten geschätzt und regelmäßig genutzt. Ein zweites (Handball-)Tor für den Bolzplatz und eventuell ein Beachvolleyballplatz sprachen die Jugendlichen als Wünsche in lockerer Runde noch an.

Im Gasthaus „Hügel“ erwarteten Udo Glatthaar danach über 40 interessierte Bürger. Er freute sich riesig über die „phänomenale Resonanz“ und dankte zunächst dem Ortschaftsrat und allen engagierten Bürgern im Stadtteil für ihren Einsatz, ehe er einen kurzen Vortrag zu seinen Zielen, seiner Politik und den Erfolgen in der Gesamtstadt Bad Mergentheim ankündigte und dann doch eine gute Stunde lang umfassend ausholte.

Mit Blick auf Rengershausen betonte Glatthaar, dass er bald einen WLAN-Hotspot realisieren und die Ortskernentwicklung vorantreiben möchte und ein interkommunales Gewerbegebiet nahe dem Autobahnzubringer (Richtung A 81/Boxberg) anstrebt. Die gute Internet- und Mobilfunkversorgung stünden auf seiner Liste, ebenso der Erhalt des Bus-Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr.

Als Glatthaar den Hochwasserschutz ansprach, ging ein Raunen durch den Gastraum. Er verwies auf 25 000 Euro, die der Gemeinderat für eine Konzepterstellung bewilligt habe und er sprach von einer komplexen Aufgabe. Mit Beifall würdigten die Zuhörer seinen Gesamtvortrag und Clemens Wagner stieg mit der ersten Wortmeldung ein: „Viele Wege führen das Wasser in unseren Ort. Wir plädieren für eine vernünftige Planung des Hochwasserschutzes und deren Umsetzung“, so Wagner, der über 40 Jahre im Stadtteil wohnt und auch der Ortsverschönerungsgruppe angehört. „Wir bräuchten noch Strom am Platz beim Brunnen“, regte er an, damit die Dekorationsideen passend beleuchtet werden können. Glatthaar notierte sich auch diesen Wunsch.

Dass der Laibacher Weg, also der neue Radweg Richtung Dörzbach, von schweren Lastwagen zerstört wurde, weil diese die Umleitung ignorieren und hier verbotenerweise die B 19-Straßensperrung umfahren, erfuhr Glatthaar im Anschluss und reagierte entsetzt. Er wolle sich schnell darum kümmern, sagte er zu. Zu einer zügigen Abarbeitung sei es dagegen beim Richten des Verbindungsstücks zwischen Schulstraße und Uhlbachweg bislang nicht gekommen, trotz Zusage vor vielen Monaten, monierte ein anderer Bürger und sah den Oberbürgermeister zerknirscht, ob dieses Versäumnisses seines Bauamts.

Die „dringend nötige Beseitigung“ der Stolperfallen vor dem Eingang des katholischen Kindergartens war Thema einer weiteren Beschwerde. Glatthaar antwortete, dass die Stadt gerade viel Geld für zwei neue Kindergärten in der Kernstadt in die Hand nehme, man aber auch Beträge für Sanierungen an bestehenden Kindergärten einplane und alsbald aktiv werden wolle.

Die innerörtliche Dorfentwicklung nahm abschließend breiten Raum im Gespräch mit den Bürgern ein. Glatthaar räumte ein, dass die Stadt gerne im großen Stil brachliegende Grundstücke und leerstehende Häuser aufkaufen würde, aber dazu einfach das Geld fehle. Die ehemalige Volksschule an der Kirche rückte besonders in den Fokus. „Was soll da passieren?“, lautete die Frage. Die Bürger äußerten ihre Sorge, dass der falsche Investor hier zuschlage. Dass es drei Kaufinteressenten für das Gebäude im städtischen Eigentum gibt, teilte Ortsvorsteher Martin Wagner mit.

Udo Glatthaar schlug die Gründung eines Arbeitskreises vor, um über die Zukunft dieser Immobilie zu beraten. Als Idee brachte er auch ins Spiel, dass sich Bürger im Ort zusammentun und als GbR das „günstige Objekt“ erwerben, um es dann weiter zu entwickeln – „dann habt Ihr es in der Hand, was dort passiert“, so Glatthaar, der dafür wenig Zustimmung bekam.

Dass die katholische Kirche bislang einen Kauf abgelehnt habe, bedauerte Glatthaar ausdrücklich und sagte zu, dass im Rathaus noch einmal geredet werde. Mit dem noch zu gründenden Arbeitskreis in Rengershausen mache er auch gerne eine „Pilgerfahrt zum Bischof nach Rottenburg“, um dort erneut für den Ankauf zu werben, so Glatthaar, der dafür erst Gelächter und danach Applaus erntete, ehe nach über drei Stunden offiziellen Jugend- und Bürger-Gesprächen in den gemütlichen Teil übergeleitet wurde.

