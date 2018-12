Liebe Fraktionssprecher, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister – wir müssen mal reden. . . Stolze zweieinhalb Stunden! Ja, so lange dauerten in diesem Jahr Ihre insgesamt fünf Reden zum Haushalt 2019 der Stadt Bad Mergentheim. Einige Bürger verließen zur Halbzeit bereits den Sitzungssaal, bei anderen sank die Aufmerksamkeit rapide und sichtbar. Das störende Gemurmel wurde zunehmend lauter. Das kann nicht das Ziel dieser Veranstaltung sein.

Eine kompaktere Darstellung der eigenen Ansichten scheint dringend nötig, zumal übers Jahr gesehen, genügend weitere Stellungnahmen der Parteien oder des Oberbürgermeisters die Öffentlichkeit erreichen. Noch klarer müssen die Unterschiede der einzelnen Fraktionen dargestellt werden, anstatt vieler Wiederholungen, endloser Zitate archivierter Behörden-Schreiben und Allgemeinplätzen.

Dabei geht es um viel – und vor allem um sehr Wichtiges für die Kurstadt Bad Mergentheim! Der Etat 2019 bricht mit der schwarzen Null und dem Schuldenabbau im Kernhaushalt und schraubt die Investitionen auf einen Spitzenwert, finanziert durch einen großen Zuwachs an neuen Schulden – wenn alles so eintritt wie aktuell geplant.

Die Stadt wächst und das erfordert Strukturanpassungen, zum Beispiel im Kinderbetreuungsbereich. Zudem sind Kredite gerade günstig zu haben. Aber: Die Konjunkturaussichten trüben sich laut Experten ein, was Gefahren für die Steuereinnahmen mit sich bringt und zudem wachsen auch die Dauerausgaben der Stadt – für das Personal, das Tagesgeschäft und die Unterhaltung – leider auch im hohen Tempo, so dass den Mahnern der Haushaltsplanungen beigepflichtet werden muss, doch endlich wirksame, strukturelle Veränderungen in den städtischen Finanzen vorzunehmen, sich eine Aufgabenkritik zu Herzen zu nehmen und die Verwaltung zu entlasten.

Weniger Anträge, Arbeitsaufträge und kürzere Sitzungen, bei denen ja auch stets viele Rathaus-Vertreter anwesend sind, wären nur der erste Schritt. Aber dazu braucht es auch den Willen. Wer hat die Kraft dazu? Wer traut sich?

Austeilen, verteilen und Geld ausgeben sind einfach, das Gegenteil gerade zu Wahlzeiten – wie sie 2019 wieder anstehen – schwierig.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018