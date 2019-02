„Wir sind dabei, die Zukunft zu verpassen“

Bad Mergentheim.Beim FDP-Ortsverband Bad Mergentheim und Oberer Bezirk referierte kürzlich der Landtagsabgeordnete der FDP, Daniel Karrais, im Rahmen des „Liberalen Forums“ zum Thema: „Verpasste Zukunft: Warum wir bei der Digitalisierung aufholen müssen.“

Nach der Erfindung der Dampfmaschine, der industriellen Massenfertigung und der Automatisierung befänden wir uns nun mitten in der „vierten industriellen Revolution“, sagte Karreis.

Wesentliches Kennzeichen dieser neuen Phase sei die weltweite „Vernetzung“. So werde eine Maschine von einem deutschen Hersteller nach Fernost geliefert. Über das „Netz“ könne der Hersteller alle Zustände der Maschinen in „Echtzeit“ an seinem Monitor ablesen: Laufzeit, eventuelle Störungen, Verschleiß, Ersatzteilbedarf, Fehlbedienung usw. und so umgehend zugunsten eines unterbrechungsfreien Betriebs eingreifen. Digitalisierung bedeute einen explosionsartig zugenommenen Informationsstrom zwischen Maschinen, Menschen, Fahrzeugen und Lager. Komplexe Zeichnungen, Filme, Texte wanderten rund um den Globus. Doch dazu müssten alle Teilnehmer dieses Informationssystems über ein Leitungsnetz angeschlossen sein. In den wenigen Jahren zwischen 2016 und 2021 hätten sich die Datenmengen verdreifacht. Dieses riesige Volumen lasse sich nur durch ein leistungsfähiges Glasfasernetz beziehungsweise einen starken Mobilfunkstandard bewältigen.

So wie man für die Mobilität Straßen brauche, so brauche man für den digitalisierten Informationsaustausch auch „Datenautobahnen“, betonte Karrais. Deshalb höre man auch aus Kreisen der Politik immer wieder Sätze wie: „Wir müssen mehr für die Digitalisierung“ tun oder „Wir dürfen nicht ins Hintertreffen geraten“.

Jeder könne sich vorstellen, dass eine Industrienation wie Deutschland, die international konkurriere und den Ehrgeiz habe, weiter ganz vorne mitzuspielen, diese leistungsfähigen Datenleitungen für alle Unternehmen, Behörden und auch privaten Personen zur Verfügung stellen müsse. Für den Ausbau des dafür notwendigen Glasfasernetzes beziehungsweise Mobilfunknetzes seien aber private Unternehmen zuständig. Marktbeherrschend sei hier die Telekom, daneben gebe es mehrere Mitbewerber, die in erster Linie die profitablen Ballungszentren bedienen wollten – zu Lasten des „flachen Landes“. Vor dem Hintergrund des Milliardengeschäftes hätten die beteiligten Unternehmen eine enorme Lobbytätigkeit entwickelt. Ohne beherzten Eingriff der Politik in das Geschehen dürfte sich daher wenig bewegen, sagte Karrais, zumindest könnten ländliche Regionen zu kurz kommen – insbesondere auch in der hiesigen Region. Es scheine tatsächlich nicht einfach zu sein, zumal wettbewerbsrechtliche Vorschriften der EU zusätzlich hemmten.

In vielen Ländern der EU sei das anders als in Deutschland. Beispiele seien Estland und Rumänien, wo es ein fast flächendeckendes Hochleistungsnetz gebe, weil das neue Netz dort „auf der grünen Wiese“ eingerichtet werden konnte. Die EU-Administration sehe in diesen Ländern manche wettbewerbsrechtlichen Vorschriften etwas lockerer, um den wirtschaftlichen Aufholprozess zu fördern.

Am Geld sollte es in Deutschland allerdings wohl nicht liegen: Der komplette Ausbau würde beispielsweise in Baden-Württemberg ca. sechs Milliarden Euro kosten, hochgerechnet auf Deutschland einmalig rund 50 Milliarden Euro. Diesen Betrag, sagte Karrais, gebe Deutschland jährlich allein für die Energiewende aus.

Was unseren Regierungen laut Karrais also fehle sei der Wille, sich gegen Lobbyinteressen durchzusetzen. Lieber verstecke man sich hinter den Vorschriften aus Brüssel. Das sei sehr bequem, schade aber dem Wirtschaftsstandort Deutschland. „Wir sind offenbar dabei, unsere Zukunft zu verpassen“, schloss Karrais seine Ausführungen. fdp

