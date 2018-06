„Wir wollen etwas zurückgeben“

Anzeige

Die AMJ wurde 1899 in Indien gegründet und versteht sich selbst als Reformgemeinde, die dafür eintritt, Staat und Religion zu trennen. Ihr Gründer Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad bezeichnete sich selbst als Messias oder Mahdi, also als vom Propheten Mohammed angekündigter und von Allah gesandter Prophet, der den Islam zu dessen Wurzeln zurückführen sollte. Der überwiegende Teil der Muslime erkennt den angeblichen Mahdi jedoch nicht als solchen an. Viele sehen seinen Anspruch sogar als Gotteslästerung. Deshalb werden die AMJ-Anhänger zum Beispiel in Pakistan abgelehnt und verfolgt.

Viele AMJ-Mitglieder leben heute in Europa. Ihr derzeitiges Oberhaupt residiert in London. Nach eigenen Angaben verfügt die AMJ weltweit in mehr als 200 Ländern über mehrere zehn Millionen Mitglieder. Etwa 45 000 davon sollen in Deutschland leben, wo die Gemeinschaft gut 50 Moscheen betreibt, zum Beispiel in Würzburg.

Großes Gewicht liegt auf der Jugendarbeit. „Wenn Menschen im Fernsehen Bilder von jungen Muslimen sehen, dann sind das oft Anhänger des Islamischen Staates“, sagt Jugendvorsitzender Bhatti. „Wir wollen zeigen, dass es auch muslimische Jugendliche gibt, die sich hier engagieren und für Deutschland einstehen. Wir wollen dem Land, das uns aufgenommen hat, etwas zurückgeben.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018