Wirtschaftlich erfolgreichstes Jahr seit Bestehen des Vereins

Neunkirchen/Althausen.Zur 58. Jahreshauptversammlung kam der TSV 1960 Althausen-Neunkirchen im Sportheim in Neunkirchen zusammen.

Kurt Blank, Vorsitzender des Vereins, begrüßte die Anwesenden besonders die Ehrenmitglieder und die beiden Ortsvorsteher Herbert Renner (Althausen) und Josef Wülk (Neunkirchen) sowie Reinhold Balbach als Vertreter des Württembergischen Landessportbundes und Rainer Striffler als Vertreter des Schwäbischen Turnerbundes. Er bedankte sich bei den übrigen Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung seiner Tätigkeit als Vorsitzender und stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.

Das vergangene Geschäftsjahr sei wieder einmal das wirtschaftlich erfolgreichste seit Bestehen des Vereins gewesen, so Kurt Blank. Man könne stolz auf den TSV Althausen-Neunkirchen sein und den zwei Wochen zuvor in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung abgesegneten Anbau an die Festhalle in Althausen zuversichtlich in Angriff nehmen. Er bedankte sich bei den ausscheidenden Mitgliedern der Führungsmannschaften der Abteilungen Fußball (Christian Hanselmann, Dominik Volkert, Christian Ulzhöfer), Tennis (Rolf Breitenbach) und Turnen (Mareike Adelmann, Sabine Kilian-Voigt, Marina Waldmann) für ihr langjähriges Engagement.