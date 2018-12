Wo die Worte fehlen, hilft ein Lächeln

4 Fotos ansehen Die Tafel und ihre Kunden. © Angela Meglio

Nach und nach bildet sich eine Menschentraube auf dem Parkplatz vor dem weißen Haus in der Krummen Gasse 20. Die Stimmung ist erwartungsvoll.

Bad Mergentheim. Ein vielsprachiger Kundenkreis möchte auch jetzt so kurz vor Weihnachten die Dienste der Tafel Bad Mergentheim nutzen. Manche kommen mit Freude hier her, anderen ist es eher unangenehm. Von drinnen hört man die Helfer ein Weihnachtslied anstimmen.

Mamar Alkouja darf heute als einer der ersten in der Tafel Bad Mergentheim einkaufen. Da ist er aber die Ausnahme, weil er einmal pro Woche in der sozialen Einrichtung mithilft und dies bereits seit 2015, also kurz nach seiner Ankunft als Flüchtling in Deutschland. Eigentlich wird nach Prinzip Zufall die Reihenfolge zum Einkaufen bestimmt. Am Dienstag haben die Großfamilien den Vortritt, am Freitag die Kleinfamilien. Am Donnerstag ist’s gemischt. Wer hier einkaufen will, braucht einen entsprechenden Ausweis. „145 haben wir momentan ausgestellt. Damit werden 215 Erwachsene und 144 Kinder versorgt“, so Annemarie Scheckenbach, Leiterin der Tafel Bad Mergentheim. „Es kommen Rentner, Hartz 4-Empfänger, Alleinerziehende und Flüchtlinge“, erläutert Scheckenbach die Zusammensetzung der Kunden.

„Einkaufsweg“ genau vorgegeben

Der „Einkaufsweg“ ist genau vorgegeben. Mamar Alkouja, der als syrischer Flüchtling in Lauda lebt, reicht Monika Wokal einen Zettel, auf dem die Anzahl der zu versorgenden Personen vermerkt ist. Die Helferinnen des Tafelladens achten nämlich genau darauf, dass sowohl der erste als auch der letzte Kunde etwas bekommt. Der Preis, der weit unterhalb dessen liegt, was im Supermarkt verlangt wird, wird auf dem Zettel vermerkt. „Ein symbolischer Cent-Betrag“, betont Monika Wokal, die Annemarie Scheckenbach in der Leitung des Tafelladens unterstützt. Heute gibt es zum Beispiel zwei Bananen für einen Cent. „Jede Ware soll ihren Preis haben, um klar zu machen, dass Lebensmittel etwas wert sind“, das ist Monika Wokal und ihren Mitstreitern wichtig.

Dann geht die Einkaufstour des 41-jährigen Syrers weiter. Hinter ihm bildet sich eine nicht enden wollende Schlange. Nach den haltbaren Produkten, wie Zucker, Mehl und Nudeln, passiert er mannshohe Kühlschränke prall gefüllt mit Wurst, Käse, Joghurt und anderen Milchprodukten. „Wir freuen uns, wenn wir viel geben können“, sagt eine der Helferinnen.

Dann folgen fünf Brotregale. Süße Stückchen und helles weiches Brot sind die Favoriten. Die kleinen Stollen für 40 Cent sind jedoch dem einen oder anderen dann doch zu teuer. An der langen Obst- und Gemüsetheke hilft heute auch ein jugendlicher Flüchtling mit, der gerade erst Deutsch lernt. „Wir sind froh um dieses junge Gemüse“, lacht Monika Wokal und erzählt, dass oft auch Flüchtlingskinder als Dolmetscher für Neuankömmlinge aushelfen. Im Tafelladen gilt sowieso: Wo die Worte fehlen, geht es mit Händen und Füßen und einem Lächeln.

Alles, was das Herz begehrt

Für manch einen gibt es in der Tafel Bad Mergentheim alles, was das Herz begehrt, doch bei anderen sind die Ansprüche trotz aller Not hoch. Da wird ein Apfel schon mal liegen gelassen, weil er einen kleinen Fleck hat. Selbst auf Geschirr und Weihnachtssterne muss der Tafelladen-Kunde nicht verzichten. Das Angebot wechselt, denn es ist von den Spenden abhängig. „Vor Weihnachten werden auch vermehrt Spielsachen gespendet“, berichtet Annemarie Scheckenbach. Eine junge Frau hat sich soeben in den XXL-Teddy auf dem obersten Regalbrett verguckt. Sie muss jedoch aufpassen, dass das wenig vorhandene Geld ausreicht. Deshalb geht sie erstmal schweren Herzens weiter. Später kommt sie freudestrahlend wieder und streckt ihre Hände aus, in denen sich verschiedene Münzen tummeln. Das Geld reicht und der Teddy wechselt seinen Besitzer.

Am Ende der Einkaufstour wird der Rechnungszettel an der Kasse abgegeben. Das Schöne daran ist: Die Trolleys und Tüten sind prall gefüllt und der zu bezahlende Betrag ist minimal. Erfreut und erleichtert kommen viele noch einmal zu den Helferinnen zurück, um sich mit einem Händedruck ausdrücklich zu bedanken und frohe Weihnachten zu wünschen. Auch eine vierfache Mutter aus dem Irak sieht in der Tafel eine große Hilfe: „Das Sortiment ist gut, die Produkte kosten nicht viel und die Helfer sind sehr freundlich.“ Und Mamar Alkouja will mit seinem ehrenamtlichen Einsatz „etwas zurückgeben“, wie er betont.

Leuchtende Kinderaugen

Heute stehen an der Kasse nicht nur die Malsachen für die Kinder, sondern sogar noch Weihnachtsgeschenke bereit – für jeden Kunden eine von Schülern der Realschule Creglingen gestaltete Weihnachtskarte und ein Duschgel oder Shampoo. Und auch Schokolade wird verteilt. Da leuchten die Augen der Kinder. Einige packen sie sofort erwartungsfroh aus.

Schnell sind die 90 Minuten Einkaufszeit vorbei, doch der Ansturm bricht nicht ab. Immer neue Gruppen werden hereingebeten, im Laden schwinden die Vorräte. Die zu Beginn noch vollen Plastikkisten mit Obst und Gemüse leeren sich zusehends. Dann ist der letzte der rund 70 Kunden versorgt. Für die freiwilligen Helfer ist die Arbeit aber noch lange nicht getan. Denn dann werden übrig gebliebene Nahrungsmittel entsorgt, aufgeräumt, sauber gemacht.

Qualitativ einwandfreie Produkte

Der Tag im Tafelladen hat schon früh begonnen. Schon um acht Uhr machen sich ehrenamtliche Fahrer mit einem Kühlfahrzeug und einem Bus auf den Weg, um die Waren bei Spendern zwischen Bad Mergentheim und Weikersheim sowie in Assamstadt einzusammeln. Danach ist Ausladen angesagt, und zwar qualitativ einwandfreie Ware, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet wird und ansonsten vernichtet würde – Bananen mit Transportschäden, Pudding mit nur noch kurzer Haltbarkeit, Pizza mit falscher Auszeichnung oder Bananen, wegen mangelnder Nachfrage. Nur qualitativ einwandfreie Produkte werden zum Verkauf angeboten. Deshalb sind heute auch mehr als zehn der insgesamt 50 ehrenamtlichen Helfer damit beschäftigt, die Ware auszusortieren.

Zudem gibt es Privatspender – wie zum Beispiel die Kunden des Oberländer Dorfladens in Finsterlohr. Einmal im Monat kommt jemand vorbei und bringt haltbare Lebensmittel vorbei. So auch heute. „Die Spendenbereitschaft hat im Allgemeinen aber leider nach der Flüchtlingswelle nachgelassen“, bedauert Scheckenbach. „Wir müssen unsere Waren schon sehr genau einteilen.“ Jetzt vor Weihnachten sei der Keller proppenvoll, „aber mit einem konstanten Spendenaufkommen übers ganze Jahr verteilt wäre uns mehr geholfen“.

Nachdem schon die ersten Kunden im Laden stehen, betritt eine ältere Dame den Tafelladen, in den Händen hält sie einen prall gefüllten Korb mit verschiedenen Lebensmitteln, die die Kunden des Dorfladens in Finsterlohr gesammelt haben. Schnell wird klar, im Auto warten noch mehr Waren darauf ausgeladen zu werden. Kurzerhand unterbricht Alkouja seinen Einkauf und bietet seine Hilfe an. Und auch ein weiterer junger Mann, auch ein Flüchtling aus Syrien und vierfacher Familienvater, packt mit an. Und so wird man dieser Tage in der Tafel Zeuge von vielen kleinen Weihnachtswundern. . .

