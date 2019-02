Wo wollte die Radlerin hin?

Bad Mergentheim.Woher kam die Fahrradfahrerin und wohin wollte sie fahren? Diese Frage beschäftigt das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 10.55 Uhr, in der Herrenwiesenstraße. Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem VW-Tiguan auf der Herrenwiesenstraße und wollte im Kreisverkehr in Richtung Wolfgangstraße nach rechts ausfahren. Hierbei übersah der Mann vermutlich eine 70-jährige Radfahrerin, die ebenfalls den Kreisverkehr befuhr. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden kam es zur seitlichen Kollision zwischen Pkw und Fahrrad. Die Frau stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Sie musste ins Caritas-Krankenhaus eingeliefert werden. Unklar ist indes aus welcher Richtung die Dame kam und wohin sie weiterfahren wollte. Zeugen wenden sich an das Verkehrskommissariat der Polizei in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 / 60040.

