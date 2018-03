Wohnhaus brannte vollständig aus

Anzeige

Ein Wohnhaus geriet am Sonntagabend in der Steinstraße in Brand. Sieben Menschen retteten sich ins Freie, zwei wurden leicht verletzt.

Bad Mergentheim. Ein Gebäudebrand am Sonntagabend in der Steinstraße hat einen Sachschaden von rund 200 000 Euro verursacht. Über 60 Feuerwehrleute rückten an. „Ohne den professionellen Einsatz aller Beteiligten wäre der Schaden weitaus größer geworden. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften für die geleistete hervorragende Arbeit.“ So kommentierte gestern Stadtkommandant Andreas Geyer, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim, gegenüber unserer Zeitung den bewältigten Gebäudebrand in der Steinstraße unterhalb der Buchener Straße.

Zwei Verletzte mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen ins nahe Caritas-Krankenhaus gebracht werden. Fünf weitere Bewohner des Anwesens blieben unverletzt. Über den Notruf hatte eine Hausbewohnerin am Sonntag um 19.40 Uhr einen Gebäudebrand gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein zur Steinstraße hin freistehendes Hauptgebäude mit dahinter befindlichem Nebengebäude.