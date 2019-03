Wohnraummangel ist Thema

BAD MERGENTHEIM.Das Wohnen und Zusammenleben der Zukunft steht im Mittelpunkt der diesjährigen „Heilbronner Architekturgespräche“, die am Mittwoch, 3. April, in Bad Mergentheim Station machen.

Im Roten Saal des Schlosses spricht dann Verena von Beckerath, die gemeinsam mit einem Partner das Berliner Architekturbüro „Heide & von Beckerath“ leitet. Seit 1996 sind dort zahlreiche Projekte verschiedener Nutzungen und Größenordnungen entstanden, die ihren konzeptionellen und gleichermaßen rationalen Ansatz nicht verleugnen. In den vergangenen Jahren hat Verena von Beckerath mehrere verdichtete Wohnungsbauprojekte mit realisiert, die jeweils Ergebnis einer intensiven und beispielhaften Beteiligungskultur waren. Damit kann sie aus Sicht des Stadtbauamts, das Mitveranstalter der Architekturgespräche ist, auch für Bad Mergentheim interessante Impulse geben. Schließlich sind hier zuletzt einige Ideen für innovative und verdichtete Wohnprojekte entwickelt worden, beispielsweise im Zuge der Landesgartenschaubewerbung für das Areal des ehemaligen Sägewerks. Und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist auch in der Kurstadt ein großes Thema.

Verena von Beckerath hat nach kulturwissenschaftlichen Studien in Paris und Hamburg an der Technischen Universität Berlin Architektur studiert. Nach Lehrtätigkeiten in Berlin, Braunschweig und an der Cornell University im amerikanischen Ithaca sowie einem Stipendium an der Villa Massimo in Rom hat sie seit 2016 die Professur für Entwerfen und Wohnungsbau an der Bauhaus-Universität in Weimar inne. Die „Heilbronner Architekturgespräche“ haben sich seit Anfang der 1990er etabliert. Seitdem hat sich für die Vorträge ein breites Publikum aus Bürgern, Architekten und Stadtplanern sowie Vertretern der Wirtschaft interessiert. Pro Jahr finden etwa vier bis fünf Veranstaltungen in Heilbronn, Neckarsulm, Schwäbisch Hall und Bad Mergentheim statt.

Die Architekturgespräche werden zusätzlich von der Architektenkammer Baden-Württemberg, dem Bund Deutscher Architekten sowie der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken unterstützt. Der Vortrag von Verena von Beckerath beginnt um 19 Uhr im Roten Saal des Deutschordensmuseums im Schloss. stv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019