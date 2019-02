„Wollen keinen Schnellschuss abgeben“

Eigentlich wollte man die Pforten des Deutschordensmuseums bereits in diesem Jahr unter der neuen Trägerschaft öffnen. Das Ganze verzögert sich – jedoch mit Grund.

Bad Mergentheim. Ritterliche Gemälde, Ausstellungsstücke aus längst vergangenen Tagen und die Geschichten, die sich hinter diesen verstecken – ein Besuch im Deutschordensmuseum fühlt sich an wie eine Reise ins Mittelalter.

Prognose: 2020

Dieser Tage beschäftigt die Verantwortlichen jedoch nicht der Blick in die Vergangenheit, sondern der in die Zukunft. Das Schmuckstück Bad Mergentheims soll unter die Trägerschaft der „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG)“ gestellt werden (unsere Zeitung berichtete). Jedoch später als zunächst geplant: „Sind alle Fragen beantwortet, könnten wir im Jahr 2019 mit der Kooperation starten“, schrieb Oberbürgermeister Udo Glatthaar Mitte vergangenen Jahres in einer Pressemitteilung. Mittlerweile habe sich die Prognose aber in Richtung 2020 verschoben, erklärt er auf Anfrage.

Stadium der Feinjustierung

Derzeit befände man sich quasi im Stadium der Feinjustierung: „Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Monaten intensiv an den rechtlichen und organisatorischen Detailfragen gearbeitet“, so Oberbürgermeister Glatthaar. Und fügt hinzu: „Aufgrund der Gremien von vier Gesellschaftern der Museums-GmbH – Stadt, Land, Landkreis, Verein Deutschordensmuseum – dauert das seine Zeit.“

„Es gibt für so etwas keine Blaupause. Und bei den Gesprächen nicht das eine, große Problem“, erklärt Carsten Müller, Pressesprecher der Stadt, im Gespräch mit der Redaktion. Vielmehr sei es die Summe der Fragen und Beteiligten, welche die Steine auf dem Weg darstellten. Im Vordergrund stehe ein sauberes, funktionierendes Ergebnis, erklärt Müller: „Es ist wichtiger, dass alles klappt, anstatt irgendeinen Schnellschuss abzugeben.“ Gemeinsames Ziel, so Glatthaar, sei dabei: „Der kulturtouristischen Bedeutung unseres Schlosses noch gerechter zu werden und die überregionale Vermarktung nachhaltig zu verstärken.“ Dafür biete das hochattraktive Ensemble der Staatlichen Schlösser und Gärten den idealen Rahmen. Darin sieht auch Museums-Geschäftsführerin Maike Trentin-Meyer den großen Vorteil der geplanten Kooperation: „Die SSG hat ein unglaubliches Fachwissen angesammelt, wie man Schlösser richtig präsentiert. Sie gehen auf Messen und haben ein eigenes ’Corporate Design’ unter das wir drunterschlupfen können.“ Gemeint ist damit das gesamte, einheitliche Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation. „Es ist eine sehr große Chance für unser Haus, der wir sehr optimistisch entgegenblicken.“

Wann man das Vorhaben vertraglich besiegelt, könne zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden, meint der Oberbürgermeister. Er ließ aber durchblicken, „dass man vielleicht schon im Sommer 2019, auf jeden Fall im Laufe der zweiten Jahreshälfte“, soweit sei. Michael Hörrmann, jüngst erst Gast bei einer Tagung in Bad Mergentheim, bescheinigte der Stadt bei dieser ein bedeutendes touristisches Potenzial.

Seine Verwaltung wolle die Park- und Schlossanlagen mehr als Einheit sehen und entsprechende Maßnahmen entwickeln.

„Unser gemeinsames Ziel mit der SSG-Geschäftsführung ist es zudem, das Alleinstellungsmerkmal des Bad Mergentheimer Schlosses als jahrhundertelange Residenz des Deutschen Ordens stärker in den Vordergrund zu rücken“, sagt Oberbürgermeister Udo Glatthaar abschließend.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019