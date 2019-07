Wülk als Ortsvorsteher im Amt bestätigt

Bei der konstituierenden Ortschaftsratssitzung in Neunkirchen wurden die ausscheidenden Ortschaftsräte Kerstin Langohr und Rolf Breidenbach von Ortsvorsteher Josef Wülk verabschiedet.

Neunkirchen. Kerstin Langohr hat sich bei der Kommunalwahl 2014 erstmals zur Wahl gestellt. Sie rückte während der Wahlperiode, im Juni 2015, für den wegen Wegzugs aus Neunkirchen ausgeschiedenen Ortschaftsrat Florian Scholze in den Ortschaftrat nach. Bei der Kommunalwahl im Mai fehlten ihr nur wenige Stimmen, um im Gremium zu bleiben, so dass sie aus dem Ortschaftsrat ausscheidet.

Rolf Breidenbach wurde erstmals bei der Kommunalwahl 1994 in den Ortschaftsrat Neunkirchen gewählt. In den folgenden Kommunalwahlen stellte er sich wiederholt zur Wahl und wurde letztmals 2014 wiedergewählt. 1999 wurde Rolf Breidenbach zum zweiten stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt. Ab 2004 war Rolf Breidenbach bis zu seinem Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat der erste Stellvertreter des Ortsvorstehers.

Er hat bereits lange vor der letzten Kommunalwahl für sich entschieden, nach 25-jähriger Tätigkeit im Ortschaftsrat nicht mehr zu kandidieren.

Ortsvorsteher Wülk bedanke sich persönlich, namens des Ortschaftsrates und des Oberbürgermeisters Udo Glatthaar bei beiden ausscheidenden Ortschaftsräten für ihr ehrenamtliches Engagement im Interesse der Ortschaft Neunkirchen. Gleichzeitig überreichte er beiden jeweils ein Präsent der Stadt Bad Mergentheim und vom Ortschaftsrat.

Ortsvorsteher Wülk, in den Ortschaftsrat wiedergewählt, verpflichtete anschließend die am 26. Mai in den Ortschaftsrat Neunkirchen gewählten Räte. Hierbei handelt es sich um Elke Barth, Martin Freitag, Gisela Forler, Armin Götz, Elke Hehn, Stefan Herkner, Doris Kaufmann und Sebastian Ley.

Anschließend wurde Josef Wülk mit acht Stimmen, bei einer Enthaltung, zum Ortsvorsteher wiedergewählt. In gleicher Weise wurde Stefan Herkner zum ersten Stellvertreter und Doris Kaufmann zur zweiten Stellvertreterin des Ortsvorstehers gewählt.

In Neunkirchen ist die Planung für den Bebauungsplan „Kirchberg-Siebenwinden IV“ abgeschlossen. Es ist vorgesehen, den Bebauungsplan nach der Sommerpause durch den Gemeinderat zu genehmigen, so dass die erforderlichen Erschließungsarbeiten im Frühjahr 2020 erfolgen können.

Der neue Ortschaftsrat wird sich vordringlich mit der Verbesserung der Ortsdurchfahrt und mit der Schaffung eines Spielplatzes in der Ortsmitte beschäftigen müssen. Die im alten Ortskern von Neunkirchen wohnenden Kinder – so wurde von den Eltern vorgetragen – müssten nach wie vor auf den Ortsstraßen spielen, was so nicht mehr akzeptiert wird.

Die Grundschule ist in die Jahre gekommen, weshalb grundlegende Renovierungsarbeiten in den Schülertoiletten durchgeführt werden müssen. Gleiches gilt für den Kindergarten.

