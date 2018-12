Würdige Fortführung exzellenter Kirchenkonzerte

Bad Mergentheim.Mit einem gleichermaßen anspruchsvollen wie gelungenen Programm aus geistlicher Musik von Vivaldi, Händel und Schubert feierte Felix Krüger, der neue Dirigent des Mergentheimer Kammerchors, seinen Einstand in der sehr gut besuchten Schlosskirche. Die Sänger, die Instrumentalisten des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim, die vier Gesangssolisten und nicht zuletzt Krüger selbst erhielten nach der etwa eineinviertelstündigen Aufführung weitere fünf Minuten Applaus. Das Publikum wiederum hat nun die begründete Hoffnung, dass die jahrzehntelange Tradition exzellenter Kirchenkonzerte würdig fortgeführt wird. Krügers Vorgänger Prof. Wolfgang Kurz war in diesem Frühjahr nach zwanzigjähriger Tätigkeit als Leiter des Kammerchors mit einem letzten Konzert verabschiedet worden.

Lehrer am Gymnasium

Der gebürtige Nürnberger Krüger, Jahrgang 1976 und ausgebildeter Dirigent, ist Lehrer am Gymnasium Tauberbischofsheim und Gründer des von ihm geleiteten Grünewald-Orchesters. Er hatte sich für sein Debüt in der Schlosskirche das bekannte „Gloria“ von Antonio Vivaldi ausgesucht, gefolgt von Franz Schuberts zweiter, 1815 entstandener Messe in G-Dur und einigen, dem Thema „Weihnachten“ verpflichteten Auszügen aus Georg Friedrich Händels „Messias“-Oratorium.

Auf beeindruckende Weise zeigte sich dabei, dass man auch mit relativ bescheidenen Mitteln(etwa im Hinblick auf das sparsam besetzte Kammerorchester) mit entsprechender Vorbereitung und großem Einsatz gültige Interpretationen von eindringlicher Wirkung zuwege bringen kann. Ein schönes Beispiel dafür bildete zu Beginn Vivaldis zwölfteiliges „Gloria“ RV 589. Als die bekanntere von zwei gleichartigen Kompositionen, entstanden zwischen 1713 und 1717 im Rahmen von Vivaldis Tätigkeit als Violinist, Lehrer und Chorleiter am „Ospedale della Pietà in Venedig.

Seine anhaltende Popularität verdankt das Werk nicht nur dem stilistischen Abwechslungsreichtum seiner zwölf Teile, wo jeder Textzeile eine eigene musikalische Sprache zugeordnet ist, sondern auch der Zugänglichkeit und unmittelbaren Verständlichkeit der angewandten Mittel. Diese bewegen sich zwischen Homophonie und Kontrapunkt in ständig wechselnder Besetzung von Chor und Solostimmen. Lyrisch zarte und festlich konzertante „Sätze“ in Adagio- oder Allegrovortragsweise sprechen – ohne banal zu sein – den Hörer direkt an und sind darin dem Geist der „Vier Jahreszeiten“ verwandt.

Klar und klug disponierend, kontrastreich die festlich beschwingten den besinnlichen Teilen gegenüberstellend, setzte der Dirigent hier seine Akzente. Unterstützt wurde er von den gediegen musizierenden Streichern des Kammerorchesters und einem sorgfältig und präzise agierenden Kammerchor. Für zusätzlichen barocken Glanz sorgten Alt und Sopran in Person von Marzia Marzo und Akiho Tsujii und gerade mal zwei Instrumentalsolisten mit Oboe und Trompete.

Der große Melodiker Schubert zeigt sich auch in seiner zweiten Messe, die er im Alter von 20 Jahren schrieb. Dazu bewies er seinen Klangsinn und sein Gespür für die wirkungsvolle Charakterisierung der Teile der Messliturgie: mit teils romantisch anmutenden Klangmischungen zwischen Chor und Orchester (zum Beispiel im „Kyrie“ und „Credo“) aber auch mit gelegentlichen Verbeugungen vor der barocken Tradition(„Gloria“ und „Sanctus“) und dem einfallsreichen Einsatz der Vokalsolisten(so im wunderschönen Terzett des „Benedictus“). Sehr eindrucksvoll gerieten dabei etwa die dynamischen Verläufe im „Kyrie“, die sauber gebrachte „Osanna“-Fuge des „Sanctus“ sowie die warme Klanglichkeit des „Credo“ mit den aufblühenden Chorstimmen, den fahlen Abtönungen im Kreuzigungsbericht und den, festlich strahlend instrumentierten Auferstehungsworten.

Den Höhepunkt des Konzerts hatte man sich wohl fürs Finale mit den Auszügen aus Händels „Messias“ aufgespart: So flockig-flaumig und ohne Erdenschwere wie in dem Weihnachtsidyll des Oratoriums („Denn es ist uns ein Kind geboren“) hatte man den Kammerchor in der Schlosskirche noch selten gehört. Und das obligate „Halleluja“ wurde nach dynamisch verhaltenem Beginn über alle Steigerungen und Verdichtungen hinweg zu einer mitreißenden Apotheose geführt.

Beachtliche Leistungen

Mehr als nur beachtlich waren auch die Leistungen der vier Gesangssolisten, von denen der japanischen Sopranistin Akiho Tsujii an diesem Abend die Hauptaufgabe zufiel. Ihre beiden Kollegen Roberto Ortiz (Tenor) und Taiyu Uchiyama (Bariton) gefielen in den Ensembles mit gepflegtem beziehungsweise herrscherlich gebietendem Vortrag. Kollegin Marzia Marzo ließ schon bei Vivaldi („Domine deus“) mit ausdrucksvoll vornehmer Würde aufhorchen. Selbst zierlich von Erscheinung überstrahlte sie sowohl allein als auch im Duett oder Terzett mit lieblich-mädchenhafter Stimme die aller anderen und zeichnete mit ihren brillanten Spitzentönen im „Agnus Dei“ der Schubert-Messe für einen weiteren Höhepunkt des Konzerts verantwortlich.

