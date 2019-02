Würth ein „Hidden Champion“

Bad Mergentheim/Berlin.Zum vierten Mal in Folge ist Würth Industrie Service in Bad Mergentheim einer der besten Arbeitgeber für Praktikanten. In Berlin wurde die Firma beim „Future Talents Forum“ als „Hidden Champion“ ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Kürzlich fand der „Tag der Praktikanten“ unter dem neuen Namen „Future Talents Forum“ in Berlin statt. Die Würth Industrie Service wurde bereits das vierte Jahr in Folge beim Clevis Future Talents Report 2019 als einer der besten Arbeitgeber für Praktika und damit als „Hidden Champion“ ausgezeichnet. Der Report fasst Informationen zu den Nachwuchskräften, den „Future Talents“, sowie subjektive Eindrücke zu den Arbeitsverhältnissen im Rahmen einer schriftlichen Befragung zusammen. Die Studie analysiert die Arbeitgeberattraktivität von Unternehmen in ihrem Arbeitsmarktsegment und liefert ein repräsentatives Meinungsbild . Damit ist der Report seit acht Jahren Deutschlands größte Studie dieser Art. Die Ergebnisse sind wissenschaftlich fundiert und dieses Jahr haben 7664 „Future Talents“ an der Befragung teilgenommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.02.2019