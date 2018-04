Würth Industrie Service erreicht einen Spitzenplatz

Anzeige

14 Berufsbilder

Die Würth Industrie Service vergibt jährlich rund 70 neue Ausbildungsplätze in 14 verschiedenen Berufsbildern.

Mit einer Ausbildungsquote von 14 Prozent absolvieren derzeit 188 junge Menschen eine qualifizierte Berufsausbildung oder ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

„Der erste Schritt ins Berufsleben ist für junge Menschen besonders wichtig. Schließlich kommt es darauf an, den richtigen Partner zu finden, der den Einstieg ernst nimmt, ohne den Spaß daran zu nehmen“, sagt Michael Schubert, Geschäftsleitung Personal. „Die Würth Industrie Service bietet als einer der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland sowie als mit dem TÜV Proficert-plus Siegel zertifiziertes Ausbildungsunternehmen dafür ausgezeichnete Voraussetzungen.“

Die Mitarbeiter von morgen

Die Auszubildenden von heute sind die Mitarbeiter von morgen. Gerade deshalb setzt die Würth Industrie Service auf eine enge, individuelle Betreuung, fördert die Auszubildenden und gibt ihnen die Chance alle Abteilungen des Unternehmens während ihrer Ausbildungszeit hautnah kennenzulernen.

Von Anfang an werden die Azubis in alle Aufgaben einbezogen, unterstützen die Teams tatkräftig und übernehmen eigenständige Projekte.

Mit über sechs verschiedenen Ausbildungsberufen und acht Studiengängen an Dualen Hochschulen in Baden-Württemberg bietet die Würth Industrie Service eine große Bandbreite an Einstiegschancen für Interessierte an.

Alle an einer Ausbildung oder an einem DHBW-Studium Interessierten können sich bei zwei Veranstaltungen im April und Mai über die vielfältigen Möglichkeiten ein Bild machen.

Mehr Informationen zum Tag der Logistik am 19. April ab 17.30 Uhr unter „www.wuerth-industrie.com/tagderlogistik“ sowie zum Zukunftstag Ausbildung am 4. Mai ab 15 Uhr unter „www.wuerth-industrie.com/zukunftstag“. wis

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018