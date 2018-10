Wunsch nach mehr Zeit für die Pflege und für ein Gespräch

Bad Mergentheim.Zur Situation rund um die Pflegeplätze für Schwerbehinderte holte unser Reporter weitere Stellungnahmen ein.

Georg Susset ist Geschäftsführer der Seniorendienste Schönblick in Igersheim, die von der stationären Pflege bis zum Essen auf Rädern eine breite Palette an Leistungen anbieten. Roswitha Hofstetter ist verantwortlich für das Haus Sonnenberg, das sich im stationären und ambulanten Bereich um seelisch Kranke kümmert. Beide sind seit Jahren in ihrem Beruf tätig und haben diverse Veränderungen miterlebt, im Guten wie im Schlechten.

Die Anzahl der Pflegeheimplätze halten auch sie für vollkommen ausreichend. „Natürlich gibt es immer Engpässe in der Ferienzeit, wenn ganz viele Menschen ihre pflegebedürftigen Angehörigen unterbringen wollen“, sagt Georg Susset. Und Roswitha Hofstetter pflichtet ihm bei: „So viele Zimmer, wie da benötigt werden, können wir nicht das ganze Jahr leer stehen lassen, damit sie dann wenige Wochen benutzt werden.“

Beide sind sich aber auch darüber einig, dass die Lage bei den behinderten Pflegebedürftigen eine ganz andere ist. Hier muss in vielen Fällen eine Versorgung rund um die Uhr garantiert sein und das können viele Häuser nicht leisten. Wie schon vermutet, liegt es auch hier an den Kosten, sprich am Personal. Ungefähr zwei Drittel der anfallenden Kosten entfallen auf den Lohn.

Es gibt aber auch noch andere Widrigkeiten, mit denen die Verantwortlichen zu kämpfen haben. So dürfen beispielsweise Pflegehelfer, die schon viele Jahre im Beruf sind, noch nicht einmal eine Schmerztablette geben oder Blutdruck messen. „Das frustriert die Menschen schon, wenn selbst einfache Tätigkeiten nur durch die Fachkraft durchgeführt werden dürfen“, weiß Roswitha Hofstetter und Georg Susset kennt einen weiteren Hemmschuh: „Die Dokumentationspflicht ist ohne Frage wichtig und richtig. Ob sie dann aber in solch einem Umfang sein muss, das stellen wir schon in Frage. Oft ist bei Prüfungen die Dokumentation das Wichtigste, dabei sollte doch vorrangig sein, ob die Menschen gut betreut und versorgt werden.“

Eine Idee für das Klientel der pflegebedürftigen Behinderten zaubert Georg Susset dann noch aus dem Hut: „Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass man in den Sommerferien, wenn die Kurkliniken schwächer belegt sind, einfach eine Abteilung in dieser Zeit nur mit diesen Menschen belegt und mit genügend Personal ausstattet“, schlägt er vor.

Sanne P. (Name von der Redaktion geändert) kennt die Abläufe hinter den Kulissen. Sie kann die beschriebenen Erfahrungen nur bestätigen. Sie war viele Jahre in verschiedenen Heimen verantwortlich tätig und kennt alle Facetten des Bereichs Pflege und Pflegeheime. „Wenn der Medizinische Dienst und die Heimaufsicht unangemeldet zur Prüfung kommen, werden stichprobenartig einige Bewohner der Heime kontrolliert, es wird der körperliche Zustand in Augenschein genommen, es finden Gespräche statt und es wird nach der Dokumentation geschaut.“ Und dabei stellte auch sie fest, dass die Dokumentation zu viel Zeit in Anspruch nimmt.

„Ich kenne Fälle, wo Mitarbeiter nach ihrer Schicht in der Freizeit anschließend die Dokumentation gemacht haben, damit sie mehr Zeit für die Pflege haben“, sagt sie. Und fügt an: „Wenn Sie das Pflegepersonal fragen, was sie sich wünschen, dann kommt selten der Wunsch nach mehr Gehalt. Da hat sich ja in den letzten Jahren schon was getan. In den allermeisten Fällen wünschen sie sich einfach mehr Zeit für die Pflege und auch einmal ein paar Minuten für ein Gespräch mit den Pflegebedürftigen!“

Und sie appelliert an die Familien: „Bleiben Sie dabei, wenn ein Familienmitglied in ein Heim geht. Halten Sie Kontakt, machen Sie regelmäßig Besuche, helfen Sie mit und kontrollieren Sie natürlich auch, ob alles so ist, wie es sein soll und haken Sie nach, wenn etwas nicht passt. Das würde Ihren Angehörigen sehr helfen und ist immens wichtig.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018