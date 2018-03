Wurde Abfall angezündet?

Anzeige

Markelsheim.Der Brand in einem Innenhof in Markelsheim ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Noch weiß die Polizei nicht, ob eine Brandstiftung vorliegt.

Bevor ein größerer Schaden eingetreten ist, wurde am Sonntagabend ein Brand von pflanzlichen Abfällen in einem Innenhof in der Hauptstraße von dem Bewohner selbst gelöscht. Er wurde zuvor gegen 22 Uhr durch den Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam. Kurz darauf hörte er vom Balkon aus verdächtige Geräusche. Hier sah er, wie er der Polizei meldete, eine Person, die in Richtung Hauptstraße davonrannte.

Die Person fuhr mit einem dunklen VW Polo, Baujahr 1998 bis 2000, davon. Ob die Person für den Brand verantwortlich ist, kann nicht gesagt werden.