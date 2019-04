Zahlreiche Chöre wirken mit

Bad Mergentheim.Eine lebendige Tradition hat die musikalische Gestaltung der Kar- und Ostertage im Münster St. Johannes mit den verschiedenen Chorgruppen. Der Kinderchor wirkt beim Kreuzweg für Familien am morgigen Karfreitag um 10.30 Uhr mit. Dieser beginnt am Marktplatz und führt durch die Innenstadt. Der Schola Cantorum ist die Musik am heutigen Gründonnerstag um 20.30 Uhr anvertraut. Lateinische und deutsche Wechselgesänge führen in die Tiefe des Geschehens. Der Jugendchor gestaltet die Karmette am Feitag um 18.30 Uhr sowie die Feier der Osternacht am Karsamstag, 20. April, um 21 Uhr mit neuen Liedern, aber auch Motetten. Der Münsterchor singt am Karfreitag in der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu um 15 Uhr u.a. Chorsätze zur Johannespassion und verleiht mit der Mariazellermesse von Haydn und dem „Halleluja“ von Händel, dem Osterhochamt am Sonntag um 10.30 Uhr die Feierlichkeit. Ein farbig besetztes Orchester mit Streichern, Holz- und Blechbläsern, ist der musikalische Partner des Münsterchores und den Solisten Amelie Petrich (Sopran), Michaela Arnold (Alt), Herbert Hock (Tenor) und Hansmartin Jetter (Bass). Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Michael Müller. Abschluss des Osterfestes bildet die feierliche Vesper mit den Franziskanerinnen von Sießen um 17 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019