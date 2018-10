Zahlreiche Preise locken

Bad Mergentheim.Der Lions Club bietet auch in diesem Jahr einen Adventskalender zum Verkauf an. Am 24. Dezember gibt es als Hauptgewinn unter anderem einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro.

Dr. Volker Dotzel, Präsident des Lions Club Bad Mergentheim 2018/2019, würdigte im Namen des Vorstands und des Projektteams „Adventskalender“ die Geschäftsleute, die Preise gesponsort hatten. Er sagte: „Mit den Einnahmen aus diesem Projekt möchten wir die ambulanten Pflegedienste in unserer Region unterstützen. Die Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste leisten einen wichtigen Dienst in unserer Gesellschaft. Sie erbringen alle Leistungen der Pflegeversicherung. Außerdem übernehmen sie die Betreuung bei Abwesenheit pflegender Angehöriger und beraten. Der Lions Club möchte für alle Mitarbeiter der ambulanten Pflegedienste eine trägerunabhängige Fortbildung ins Leben rufen. Hier sollen sie aktuelle Informationen beispielsweise zum modernen Wundmanagement, zum Herz-Kreislauf-System, zu Diabetes mellitus, zu Sturzprophylaxe oder zu Sterbebegleitung erhalten.“

Insgesamt wurden dieses Jahr 3500 Kalender aufgelegt. Ab 2. November sind sie in folgenden Verkaufsstellen in Bad Mergentheim erhältlich: Alexander Traut Augenoptik, Fränkische Nachrichten, Buchhandlung Moritz und Lux, Sparkasse Tauberfranken, Tanzschule Hohenstein. In Weikersheim werden die Adventskalender bei Bastel-, Spiel- und Schreibwaren Ulrike Maier, Blumen Brenner, sowie in Dollmanns Bioladen zum Kauf angeboten.

Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Gewinne reichen von Einkaufs- über Verzehr- und Dienstleistungsgutscheine bis hin zu Reisegutscheinen und solchen für Golfkurse. Gutscheine für ein Wochenende mit einem Traumwagen sowie Sparbücher runden das Gewinnangebot ab.

Die individuelle Glücksnummer ist auf der Vorderseite des Kalenders zu finden. Die Gewinnnummern werden durch Losziehung ermittelt. Jeder Kalender nimmt an der Verlosung teil. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind vom 1. bis 24. Dezember täglich in den Fränkischen Nachrichten sowie unter www.lions-badmergentheim.de zu finden. Gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer können die Gutscheine für die Sach- beziehungsweise. Barpreise in der Tourist-Info vom 1. bis 31. Januar 2019 abgeholt werden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018