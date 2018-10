Zauberkünstler und Akrobaten mit dabei

Bad Mergentheim.Bei einer „Großen Varieté-Gala“ am Samstag, 10. November, um 19.30 Uhr im Kursaal präsentieren insgesamt sieben Künstler 14 verschiedene Shows aus den Bereichen Akrobatik, Tempo-Jonglage, Comedy, Parodie, Pantomime und Zauberkunst. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Zaubershows der Sonderklasse bieten „Joe Walthera & Pafema“. Das Künstlerpaar hat 40 Jahre Bühnen- und Showerfahrung im In- und Ausland. Daniel Hochsteiner, der internationale Weltklasse-Tempojongleur, hat schon viele Preise abgeräumt und trat in nationalen und internationalen TV-Shows auf. Der Pantomime und Comedykünstler „Mister He“ war Künstler des Jahres. „Schorsch Bross“ – Einrad-Artist, Aktionskünstler, Obertonsänger und Schauspieler – begeistert mit seinen skurrilen Klängen und seiner energiegeladenen Comedy. Als Conférencier führt er verschiedene Figuren verkörpernd durch das Programm. Rodolfo Reyes begeistert sein Publikum und Terisa aus England präsentiert mit „Circles in Motion“ Körperakrobatik.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Kurverwaltung (Telefon 07931 / 965225), bei der Tourist-Info (Telefon 57-4820), an der Abendkasse und unter www.bad-mergentheim.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018