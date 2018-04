ZDF berichtet über Ndow

Anzeige

Bad Mergentheim/Igersheim.Dame Ndow ist zurück in seiner Heimat Gambia. Unsere Zeitung berichtete mehrfach über den abgeschobenen Flüchtling, der sich zum Altenpflegehelfer und danach zum Altenpfleger ausbilden lassen wollte. Jetzt greift auch das ZDF-Magazin „Frontal 21“ den Fall auf – heute Abend.

Tausende Pflegestellen sind unbesetzt. Trotzdem werden Flüchtlinge abgeschoben, die eine Altenpflegehelferausbildung machen. Pflegeheime kritisieren die Situation und bemängeln zu wenig Unterstützung von Seiten der Politik. Im Koalitionsvertrag wurde zwar vereinbart, das Aufenthaltsgesetz so zu verändern, dass auch Geflüchtete in Helferausbildungen vorerst in Deutschland bleiben können, doch passiert ist noch nichts.

„Frontal 21“ berichtet heute um 21 Uhr über das Dilemma, dass auch Menschen abgeschoben werden die Arbeitgeber händeringend suchen. Einer der Beispielfälle ist Dame Ndow.