Zehn neue Pflegeprofis starten ins Berufsleben

Bad Mergentheim.Am Caritas-Bildungszentrum haben zehn Gesundheits- und Krankenpfleger ihr Pflege-Examen abgeschlossen. Klassenbeste ist Maren Ziegelbauer aus Blaufelden. Vier ehemalige Auszubildende wurden vom Caritas-Krankenhaus übernommen. Alle Auszubildenden haben eine Anschlussstelle gefunden – vier der zehn frisch Examinierten bleiben im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim.

„Offen, herzlich, korrekt und humorvoll: So habe ich Sie alle kennengelernt und ich mich muss zugeben, gerne lasse ich Sie nicht ziehen“, sagte Klassenlehrerin Ruth Herrmann bei der Examensfeier für die zehn frisch examinierten Pflegekräfte der Klasse 16/19 iPA des Caritas-Bildungszentrums. Bei diesem letzten offiziellen Termin freue sie sich für und mit ihren Schülern über das Geschaffte und das, was jetzt nach drei langen Jahren des Lernens vor ihnen liege: „Auch wenn es sicherlich nicht immer einfach war, freue ich mich heute, in viele strahlende Gesichter zu blicken und zu wissen, dass sich die Mühen aller gelohnt haben. Sie starten in einen tollen, abwechslungsreichen Beruf.“

In knapp 3000 Stunden Praxiseinsatz und 2100 Stunden Theorie, bei denen alle immer mit Elan dabei gewesen seien, hätten die Schüler gelernt, Dinge kritisch zu betrachten und zu hinterfragen und Patienten fachlich korrekt und emphatisch zu pflegen. Sie gab ihren ehemaligen Schülern mit auf den Weg: „Bleiben Sie neugierig! Die Basis Ihres Tuns ist das Wissen und das Können. Das haben Sie mit ihrem erfolgreich abgelegten Examen unter Beweis gestellt.“ Ruth Herrmann habe „das Unternehmen Ausbildung“ in die richtige Richtung gelenkt, sagte Norbert Stolzenberger, Leiter des Caritas-Bildungszentrums. Vieles verändere sich für die jungen Frauen und Männer mit dem heutigen Tag. Stolzenberger sprach von konstruktiver Zusammenarbeit mit den Auszubildenden und ermunterte sie, im Berufsleben etwas zu riskieren und damit etwas zu bewegen.

Frank Feinauer, Pflegedirektor des Caritas-Krankenhauses und Caritas-Hausoberer Dr. Oliver Schmidt würdigten die frisch Examinierten in einer Fragerunde, die allen Anwesenden einen Einblick in die Ausbildungszeit der ehemaligen Schüler gab. Es wurde deutlich, dass bei allen am Ende viele schöne Erinnerungen an ihre Ausbildungszeit bleiben. „In den drei Jahren haben Sie nicht nur für Ihren Beruf sondern für Ihr Leben gelernt“, sagte Dr. Schmidt zu den ehemaligen Schülern.

Feinauer ergänzte, dass Lehrer, Dozenten und Praxisanleiter den Schülern das notwendige Rüstzeug mitgegeben und sie auf diesem Weg begleitet haben.

Hans-Jürgen Schuster bedankte sich im Namen aller ehemaligen Auszubildenden für eine spannende, prägende Zeit. Traditionell verlieh der stellvertretende Bildungszentrumsleiter Stefan Bier den frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern die Caritas-Brosche mit dem Flammenkreuz als bleibendes Zeichen für die Sorge um menschliche Wärme, Geborgenheit und Zuwendung. Die Verleihung fand bereits rund 90 Mal statt, mehr als 2000 Pflegekräfte nennen sie bereits ihr Eigen. Nach einer zweiwöchigen Pause starten die jungen Pflegekräfte am 1. April in den Beruf. Die Gesundheits- und Krankenpfleger sind: Vanessa Böger (Buchenbach), Niklas Estenfelder (Binau), Maria Frank (Lauda-Königshofen), Eva-Maria Freiling (Wehrheim), Nina Kusnezow (Walldürn), Patrizia Pröger (Markelsheim), Hans-Jürgen Schuster (Igersheim), Maren Ziegelbauer (Blaufelden), Tim Zimmermann (Bad Mergentheim), Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: Jasmin Scholl (Hausen/Rieden).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019