Zeichnungen zu Passion und Ostern

Anzeige

Die Ausstellung wird am Freitag, 23. März um 18.30 Uhr in Anwesenheit des Künstlers eröffnet. Alle Interessierten können daran teilnehmen. Die Bilder sind dann bis 3. Juni in der Laurentiuskirche in Neunkirchen zu sehen. Die Kirche ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. br

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.03.2018