Zeugen konnten sich Nummernschild merken

Bad Mergentheim.Nach einer dreisten Unfallflucht am vergangenen Freitag in Bad Mergentheim ermittelt die Polizei.

Nachdem es gegen 18.40 Uhr beim Hans-Heinrich-Ehrler-Platz zu einem Unfall gekommen war, stiegen ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer sowie der Lenker eines Audi A4 und dessen Beifahrer aus. Der Audi-Fahrer wollte den anderen Unfallbeteiligten überreden, nicht die Polizei anzurufen. Als dieser das doch tat, setzten sich die beiden Unbekannten wieder in ihren Wagen und fuhren einfach weg. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von fast 3000 Euro.

Weitere Hinweise gesucht

Zeugen konnten das Kennzeichen des Audis ablesen. Die Polizei sucht dennoch weitere Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07931/ 54990 beim Revier in Bad Mergentheim melden sollten. pol

