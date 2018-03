Ziel: 1 Milliarde Umsatz, 2000 Mitarbeiter

Blick auf den vorderen Teil des Würth-Geländes auf dem Bad Mergentheimer Drillberg. Hinter den Hochregallagern soll sich in den nächsten Jahren noch einiges verändern, um das weitere Wachstum voranzutreiben. © Würth Industrie Service

Bad Mergentheim.Würth Industrie Service – das sind heute schon 1500 Mitarbeiter, die im vergangenen Jahr die 500-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz knackten. Bis in sieben Jahren soll sich der Umsatz auf eine Milliarde Euro verdoppeln und noch weitere 500 Beschäftigte am Standort Bad Mergentheim dazukommen. So erklärt es Rainer Bürkert, der Geschäftsbereichsleiter der Würth-Gruppe, im exklusiven Gespräch mit

...

Sie sehen 6% der insgesamt 7903 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018