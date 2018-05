Zielgruppe „50 Plus“ in München

Anzeige

Bad Mergentheim.Auch in diesem Jahr war die Kurverwaltung bei der „Die 66“ – die größte „Best Ager“- Messe im deutschsprachigen Raum – in München präsent. Sowohl Veranstalter als auch die rund 400 Aussteller waren überaus zufrieden. „Die 66“ in München ist auch für Bad Mergentheim eine hochinteressante Messe. Die sehr positive Resonanz war auch am Stand von Bad Mergentheim zu spüren und deshalb war die Nachfrage nach Infomaterial und Auskünften sehr hoch. Besonders die medizinischen Themen und Gesundheitsangebote fanden regen Zuspruch. Auch Wohlfühlpauschalen und Kurzurlaube wurden stark nachgefragt. Marketingleiter Peter Dittgen war mit dem großen Interesse an Bad Mergentheim äußerst zufrieden. „In München fanden wir ein Publikum vor, das Wert auf Qualität legt. Viele kannten Bad Mergentheim bereits und vielen konnten wir die medizinische Kernkompetenz auf den Gebieten der Stoffwechsel- und orthopädischen Krankheiten sowie Diabetes vermitteln. Aber auch als Reiseziel zum Entspannen und Ausspannen für ein paar Tage war Bad Mergentheim für viele Besucher von Interesse.“ kv