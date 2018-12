Zirkus-AG staunte sehr

Bad Mergentheim.Mit großer Neugier schaute die Zirkus-AG der Eduard-Mörike-Schule vor wenigen Tagen beim Bad Mergentheimer Weihnachtscircus vorbei. Rudi Bauer, der Initiator des Zirkus, hatte den Anstoß dazu gegeben.

Endlich konnten die Schüler, die sonst jeden Montag in ihrer zweistündigen Zirkus-AG selbst an akrobatischen Elementen feilen, die echten Profis bestaunen. Zunächst führte Rudi Bauer über das Gelände, zeigte den Kindern die Wohnsituationen in einem Wanderzirkus und erklärte die Schwierigkeiten mit dem Aufbau eines großen Zirkuszeltes, sowie die Maßnahmen für eine ordentliche Tierhaltung. Anschließend durften die Kinder Backstage gehen und den Profis beim Trainieren und Üben zusehen. Gespannt blickten sie auf die atemberaubende Partnerakrobatik des Duos Dima-A, welche sogar „einen Handstand nur mit einer Hand aufgesetzt auf der Stirn des Partners“ machen können. Mit großem Applaus sorgten die Schüler schon während der kleinen Proben für echtes Manege-Feeling.

Der Höhepunkt war jedoch das Todesrad. „Allein der große Aufbau und die waagemutigen Stunts“ waren es laut den Schülern wert, den Zirkus zu besuchen.

Die Kinder haben einiges mitgenommen und wissen nun, dass jedes Element, egal wie einfach es in einer Show aussieht, sehr harte Arbeit voraussetzt. ems

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018