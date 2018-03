Zu den Schätzen der Region

Anzeige

Dass diese bewährte Tradition, die seine Nachfolger fortgesetzt hätten, jetzt abbreche, dürfe nicht sein – daher wolle sie, so Birgit Schönleber, „die Kunstfahrten der heutigen Gästestruktur anpassen und in der Zeit ihres Ruhestandes fortsetzen“.

Kurz darauf, so berichtete die agile Rentnerin unserer Zeitung, habe ihr Pater Arno schachtelweise Unterlagen zu den Kunstfahrten übergeben – und sie habe erst recht gemerkt, in welch große Fußstapfen sie da treten würde.

Doch Birgit Schönleber ließ sich nicht entmutigen, und in der Bad Mergentheimer Kirchen- und Stadtführerin Lore Groth-Faninger fand sie eine fachkundige Partnerin. Gemeinsam planten sie die ersten Kunstfahrten der neuen Generation, die mit aktualisiertem Konzept monatlich jeweils am zweiten Sonntag stattfinden sollen.

Durchgeführt werden sie weiterhin vom Bad Mergentheimer Touristik-Unternehmer Horst Lillig, den Vorverkauf werden die Bad Mergentheimer Touristik-Information im Alten Rathaus und die Kurverwaltung im Kurpark übernehmen.

Jahrzehntelange Führungserfahrung hat Lore Groth-Faninger, die sich in jungen Jahren in Nürtingen zur Stadtführerin ausbilden ließ. Das Zertifikat einer „Kirchenführerin“ erwarb sie nach einer ökumenischen Ausbildung in Stuttgart vor etwa zehn Jahren.

Inzwischen ist sie auch in der Kurstadt zertifizierte Stadtführerin und Führerin im Deutschordensmuseum. Sie wolle ihren Gästen „zeigen, was eine Kirche ausmacht und was ihre Kunstschätze zum Ausdruck bringen“, betont sie.

So eine Führung brauche Qualität und „da bleibt mir nichts übrig, als viel zu lernen“. Die Unterlagen, die die Kapuziner übergeben hätten, seien dafür eine Fundgrube.

„Zu Rittern und Fürsten“ führt die erste Fahrt am Sonntag, 8. April, Abfahrt ist um 12.30 Uhr.

Stationen sind die Kirche St. Veit in Unterregenbach mit ihrer Krypta, die Wandmalereien der Bächlinger Kirche und das Schloss Langenburg.

Am 8. Mai geht es zu bedeutenden Kapellen des Taubertals, am 10. Juni ins fränkische Gauland zwischen Main und Tauber.

Die Stadt Bad Mergentheim veröffentlicht alle Termine und Ziele auf ihrer Homepage www.bad-mergentheim.de.

„Die Gäste sollen fasziniert sein von der Gegend“, wünscht sich Birgit Schönleber.

Als Besucher habe man oft gar nicht die Möglichkeit, die „verborgenen Schätze in Kunst und Natur“ zu entdecken. Die sollen darum unter fachkundiger Führung im Mittelpunkt der Kunstfahrten stehen. Auch den Einheimischen, so Lore Groth-Faninger, wolle sie die Kostbarkeiten der Gegend zeigen, die trotz ihres hohen Wertes oft viel zu wenig bekannt seien. Was Pater Morand ins Werk gesetzt hat, solle nicht verloren sein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018