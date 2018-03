Zu mehr Toleranz und Offenheit aufgefordert

Anzeige

In unzähligen freiwilligen Treffen entstand hierbei die Idee zusammen mit den Schülern eine Kurzgeschichte und eine Parabel zum Thema Rassismus und Zivilcourage umzuschreiben und zu verknüpfen. Durch die Motivation aller Beteiligten gelang eine parabolische Erzählung über das „Anderssein“, die schließlich auf die Realität übertragen wird.

Zunächst entführte die scheinbar harmlose Erzählung die Zuschauer in die Welt der Kaninchen und Wölfe, die ihre Lebensweise als die einzig richtige ansehen. Im Anschluss folgten drei sich steigernde, parallel aufgebaute Alltagsszenen. Im Mittelpunkt dieser Episoden steht eine junge Frau, die während einer Bahnfahrt beleidigt, angegriffen und am Ende durch Zivilcourage „gerettet“ wird. Provokant, aber auch erschütternd steht in der Schlussszene die große Frage: „Wer seid ihr?“ So blieben neben dem Applaus auch Fragen, die sich jeder Zuschauer vermutlich still stellte: Wie hätte ich in der Situation reagiert? Welche Rolle würde ich spielen?

Die erste Theater-AG in der Schulgeschichte der EPE hat mit ihrem selbstkreierten Stück eine nachdenkliche Aufforderung zu mehr Toleranz und Offenheit geschaffen. Mit großer Freude vernahmen die Zuschauer, dass die Lehrer und Schüler auch nach der erfolgreichen Aufführung weitermachen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018