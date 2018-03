Zu viel Alkohol fürs Fahrrad

Anzeige

Bad Mergentheim.Auch wenn man nur mit dem Fahrrad unterwegs ist, darf man nicht uneingeschränkt unter Alkoholeinfluss stehen. Diese Erfahrung machte ein 18-Jähriger in der Nacht zum Sonntag. Der Mann radelte kurz vor 2 Uhr auf der falschen Straßenseite und ohne Licht auf der Kapuzinerstraße und streckte einer Polizeistreife die Zunge heraus. Das wird nun teuer. Die Beamten hielten den Mann an und stellten mittels eines Atemalkoholtest fest, dass er über zwei Promille intus hatte. Er musste mit zu einer Blutentahme und erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Als die Polizisten und der Mann wegen der Blutprobe im Krankenhaus auf einen Arzt warteten, führte sich der 18-Jährige aggressiv und laut auf, so dass ihm Handschließen angelegt wurden. Als er sich wehrte, erlitt er leichte Verletzungen. pol