Zucker unter der Lupe

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Ernährungsberaterin der Kurverwaltung Bad Mergentheim, Iris Gutbrod, spricht am Dienstag, 21. August, um 19.30 Uhr im Kurhaus, Tagungsraum Kurparkfoyer, über das Thema „Weißes Gift? – Zucker und Low Carb unter der Lupe“. Zucker ist der Kraftstoff, der den Körper mit Energie versorgt. Vor allem Gehirn und Nervenzellen sind auf Zuckerenergie angewiesen. Aber Zucker steht auch in Verdacht, Übergewicht zu verursachen, und wird deshalb häufig als „weißes Gift“ bezeichnet. Die Fachleute sprechen von sogenannten „leeren“ Kalorien. Deshalb erscheint es naheliegend Zucker und Kohlenhydrate zu sparen, wenn man Gewicht reduzieren will. Der Eintritt zu dem Vortrag ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte sowie der Jahres-Einwohnerkarte frei. Passend zu dem Vortrag werden am Samstag, 25. August um 10 Uhr beim Kochimpuls „Zuckerfrei und trotzdem lecker“ eine Auswahl von „Low-Carb-Rezepten“ zubereitet und verkostet. Eine Anmeldung dafür ist bis Donnerstag, 23. August, um 12 Uhr im Gästeservice im Haus des Gastes oder unter Telefon 07931 / 965250 erforderlich. pm