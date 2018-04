Anzeige

Bad Mergentheim.Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr findet am Freitag, 4. Mai, zum zweiten Mal der „Zukunftstag Ausbildung“ bei der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG und Würth IT GmbH in Bad Mergentheim statt. Von 15 bis 20 Uhr haben vor allem Schüler, aber auch interessierte Eltern die Möglichkeit sich über das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot zu informieren. Die Würth Industrie Service ist mit ihren rund 1480 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region Main-Tauber. Alle Neugierigen und Interessierten finden nähere Informationen unter „www.wuerth-industrie.com/zukunftstag“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.