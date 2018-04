Zum Stadtlauf: Video und Bildergalerie online

Anzeige

Bad Mergentheim.Der 13. Bad Mergentheimer Stadtlauf war in vielerlei Hinsicht ein Erfolg. In unserer Montagsausgabe berichteten wir bereits ausführlich. Zusätzlich wurden die Ereignisse vom vergangenen Wochenende in einer großen Bildergalerie und in einem über sechsminütigen Video festgehalten. Nach technischen Problemen sind diese nun für jeden Interessierten einsehbar: einmal auf der Internetseite „www.fnweb.de“, direkt auf der Startseite unter den beiden separaten Rubriken „Fotostrecken“ beziehungsweise „Videos“ – und zum anderen findet man die Bewegtbilder im FN-Youtube-Kanal unter dem Stichwort „Fränkische Nachrichten & Stadtlauf 2018“. Bild: Sascha Bickel