Zur Brauereiquelle nach Dörtel

Bad Mergentheim.Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Bad Mergentheim, trifft sich am Sonntag, 22. April, am Parkplatz in der Seegartenstraße um 10 Uhr. Die Gruppe fährt mit Fahrgemeinschaften nach Herbsthausen. Die entspannte Halbtagestour endet etwa um 14 Uhr in Herbsthausen. Vom Wasserturm wandern die Teilnehmer über die Fluren durch Rot nach Dörtel zur Quellfassung der Herbsthäuser Brauerei. Dort sind Pause und Rucksackvesper möglich. Ein kurzer steiler Anstieg führt über die Kaiserstraße vorbei am Wachholderhain zurück nach Herbsthausen. Nach 8,5 Kilometer und 100 Höhenmeter ist man nach zirka drei Stunden zurück. Weitere Informationen erhält man bei Wanderführer Helmut Fischer unter Telefon 07931/43387.