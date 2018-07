Zurück in die Goldenen 20er Jahre

Anzeige

Bad Mergentheim.Es gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen in Bad Mergentheim und Umgebung und ist aus dem Programmkalender nicht mehr wegzudenken: das große Kurparkfest mit abendlicher Illumination. Nach der Premiere im Heimattage-Jahr 2016 findet es am heutigen Samstag wieder unter dem Motto „Die Goldenen 20er Jahre“ statt. Es können unter anderem ein Hochradfahrer und Wurf-Fang-Künstler bestaunt werden, in einer Fotobox aus den 20er Jahren kann man sich stilgetreu ablichten lassen und das Ensemble der Studiobühne Kulturverein spielt Straßenszenen im 20er Jahre Outfit.

Auch für Kinder wird es bunt und kurzweilig. Von der Kindereisenbahn über einen Flohzirkus bis hin zu einer besonderen Spielstraße wird sicher keine Langeweile aufkommen. Die Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda präsentiert den Schautanz mit dem Thema „Goldene 20er – verliebt, verloren, verheiratet“.

Musik sorgt für Stimmung

Für die richtige Partystimmung sorgen verschiedene Bands und Musikgruppen. Ab 19 Uhr spielt „Jens Wimmers Boogie Trio“ im Klanggarten. Besucher, die es sich hier gemütlich gemacht haben, dürfen sich auf Boogie Woogie aus den 20er Jahren freuen. Im Musikpavillon treten ab 19 Uhr die „Zucchini Sistaz“ auf. Die drei Ladies erhielten schon bei ihrem Auftritt in 2016 tosenden Applaus. Mit ihrer Musik katapultieren die Damen ihr Publikum in die goldene Swing-Ära. Auf faszinierende Weise bringen sie nahezu akrobatische Darbietungen an Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn auf die Bühne, wobei eine Prise Situationskomik nicht fehlen darf.