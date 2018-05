Zusammenarbeit besiegelt

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit einer Delegation aus Baden-Württemberg hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Westbalkanstaaten Serbien, Kroatien und Bosnien und Herzegowina besucht. Von der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim (KSM) waren die Lehrer Dr. Manfred Herrmann und Dietmar Breitenbacher teil der Delegation. Das Ziel der fünftägigen Reise war es, die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung weiter auszubauen.

Baden-Württemberg hat seit 2005 enge Kontakte zu diesen Staaten. Im Rahmen der EU-Donauraumstrategie arbeitet das Land vor allem mit Kroatien konstruktiv zusammen. Wie andere Staaten in Südosteuropa klagt das jüngste EU-Mitglied über eine paradoxe Situation: Auf der einen Seite haben die in der Region tätigen Unternehmen zu wenig Fachkräfte, auf der anderen Seite herrscht dort eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit.

In den Kinderschuhen

Ein Grund für die hohe Arbeitslosigkeit liegt darin, dass es in Kroatien keine duale Berufsausbildung nach dem Vorbild von Deutschland gibt. Die berufliche Erstausbildung findet dort vor allem in Vollzeitschulen statt. Der duale Weg, die enge Kooperation zwischen Schulen, Betrieben und Kammern, steckt in Kroatien noch in den Kinderschuhen. Beim Besuch der Delegation unterzeichnete Breitenbacher für die KSM im Rahmen eines Festaktes einen Partnerschaftsvertrag mit einer Beruflichen Schule in Koprivnica. Die Stadt liegt nahe der ungarischen Grenze und etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Zagreb entfernt. Die KSM ist eine von drei Beruflichen Schulen in Baden-Württemberg, die für die Partnerschaft ausgewählt wurde. In der neuen Kooperation sollen Lehrkräfte im Austausch voneinander lernen, wie Ausbildungsprogramme nach dem dualen Modell stärker an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes vor Ort angepasst werden können. In den kommenden Wochen erarbeiten Herrmann und Breitenbacher einen Zeitplan für die Umsetzung der Partnerschaft. KSM