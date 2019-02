Zusammenarbeit gelobt

Herbsthausen.Der Personalstand der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Herbsthausen blieb mit neun aktiven Mitgliedern 2018 stabil, berichtete Kommandant Markus Göller bei der Hauptversammlung in der Brauereigaststätte. Erfreulicherweise zählt man seit Anfang 2019 sogar zwölf Mitglieder. Sie setzen sich aus zwei Frauen und zehn Männern zusammen. Unter den Aktiven befinden sich sechs Gruppenführer, vier Atemschutzgeräteträger und fünf Maschinisten.

Bei den zahlreichen Übungen im vergangenen Jahr übte man das Vorgehen bei Brandeinsätzen, Menschenrettung und Löschwasserförderung. Es fanden drei gemeinsame Übungen mit der Nachbarwehr aus Rot statt, darunter zwei Atemschutzübungen.

Diese sind wichtig für beide Abteilungen, da die Zusammenarbeit vor allem bei den Einsätzen funktionieren muss. 2018 wurde die Abteilung zu vier Einsätzen gerufen. Anfang des Jahres zu einem Autobrand an der Ortsdurchfahrt, zwei Einsätze aufgrund von Unwetter sowie eine technische Hilfeleistung. Alles in allem haben die Mitglieder der Wehr rund 220 Stunden ehrenamtlichen Feuerwehrdienst geleistet. Schriftführer Bernd Göller blickte auf die Wanderung zur Besenwirtschaft oder auf die traditionelle Weihnachtsfeier zurück. Außerdem wurde wieder der Maibaum für das Ort gestellt und ein Sommerfest organisiert.

Im Anschluss an den Bericht der Kassenführerin Melanie Walter wurde die einwandfreie Kassenführung durch die Prüfer bestätigt. Ortsvorsteher Günter Gleiter beantragte in seinen Grußworten die Entlastung, welche von den anwesenden Mitgliedern einstimmig erteilt wurde. „Jede einzelne Abteilung ist wichtig, um auf ortskundige Feuerwehrmitglieder zurückgreifen zu können“, meinte der Ortsvorsteher. Außerdem freue er sich, dass die Abteilung wieder wächst und neue Mitglieder in die aktive Wehr eingetreten sind.

Guter Ausbildungsstand

Der benachbarte Abteilungskommandant aus Rot, Alfons Zeller, lobte den guten Ausbildungsstand der Abteilung sowie die gute Zusammenarbeit. Für 2019 werden wieder mehrere gemeinsame Übungen geplant.

Andreas Geyer, Leiter der Feuerwehr Bad Mergentheim, blickte in seinen Grußworten auf die Veränderungen der Gesamtwehr zurück. Etwa des Feuerwehrbedarfsplans oder der Satzungsänderungen. Außerdem ging er auf getätigte und geplante Fahrzeugbeschaffungen ein.

Zum Ende der Versammlung wurde die Ehrung langjähriger Mitglieder durchgeführt. Dieter Scheppach wurde für 25 Jahre, Melanie Walter und Olaf Zils für 15 Jahre aktiven Dienst geehrt. Bernd Göller wurde zum guten Schluss durch den Leiter der Feuerwehr Andreas Geyer zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019