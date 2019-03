Zusammenarbeit vertiefen

Bad Mergentheim.Sich für den richtigen Ausbildungsberuf zu entscheiden, ist nicht immer einfach. Das Stadtwerk Tauberfranken sowie auch die Schulen möchten Jugendlichen die Möglichkeiten geben, die verschiedenen Berufe und Tätigkeiten bei dem Energieversorger besser kennenzulernen. Sie kooperieren daher bereits seit Längerem mit der Eduard-Mörike-Schule und der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim. Eine enge Vernetzung ist nun auch mit der Kaufmännischen Schule und der Kopernikus-Realschule in einer Kooperationsvereinbarung mit dem Stadtwerk geschlossen worden.

Dabei sollen ganz neue Formen der Zusammenarbeit umgesetzt werden. „Gut informierte Schüler sind für die Schule, das Stadtwerk als potenzieller Ausbildungsbetrieb und natürlich für die Schüler selbst ein großes Plus bei der Berufswahl und bei der Ausbildungsplatz-Entscheidung“, betont Geschäftsführer Paul Gehrig vom Stadtwerk Tauberfranken.

Praktika weiterentwickeln

Themen wie die Weiterentwicklung des Praktikumsangebots nach den Wünschen von Schülern, Eltern und Lehrern können durch die enge Vernetzung nun noch besser umgesetzt werden.

Die Kaufmännische Schule war im Vorfeld der Kooperation bereits im Rahmen einer Fortbildung mit circa 45 Lehrern beim Stadtwerk zu Gast. Anschließend fand ein reger Erfahrungsaustausch rund um das Thema Ausbildung statt.

Horst Kehl, Lehrer an der Kaufmännischen Schule, referierte für eine interne Ausbildungsqualifizierung zum Thema Lernstrategien. Diese Veranstaltung stand auch Azubis anderer Firmen offen. Ebenso gab es eine Word-Schulung für einige Stadtwerk-Mitarbeiter durch Schulleiter Wilhelm Ehrenfried im EDV-Raum der Kaufmännischen Schule.

Die „Strahlemann Talent Company“ an der Kopernikus-Realschule ist ein weiteres Betätigungsfeld, an dem sich das Stadtwerk aktiv beteiligen will. „Wir sind offen für die Zusammenarbeit mit weiteren Partner-Schulen sowie auch anderen Ausbildungsbetrieben“, sagt Personalleiterin Sigrid Flick.

Praxisbezug durch Stadtwerk-Mitarbeiter und Auszubildende im Unterricht oder Exkursionen zum Wasserwerk, Naturwärmekraftwerk, Trafostationen und ein gegenseitiger Informationsaustausch über die Schüler- und Mitarbeiter-Zeitung sind weitere Arbeitsthemen. pm

