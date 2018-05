Zusammenstoß verhindert

Anzeige

Bad Mergentheim.Einem Frontalzusammenstoß ist eine 24-Jährige mit ihrem Pkw am Dienstag nur knapp entgangen. Die junge Frau war aus Richtung Niederstetten kommend in Richtung Herbsthausen unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve nach der Einmündung Hollenbach kam ihr ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen, welcher gerade dabei war, einen Lkw zu überholen. Um einer Kollision zu entgehen, leitete die 24-Jährige eine Vollbremsung ein und zog gleichzeitig das Lenkrad nach rechts, so dass sie auf dem Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Lkw und der überholende Pkw fuhren einfach weiter. Bei der Vollbremsung zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach dem Lkw-Fahrer. Personen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter Telefon 07931 / 5499-0 bei der Polizei zu melden.