„Zuwendung weiterhin ermöglichen“

Anzeige

„Pflegende sollen mehr Zeit für den direkten Kontakt mit den Patienten haben“, so lautet die Forderung der Landesarbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser in Baden-Württemberg.

Bad Mergentheim. Die kirchlichen Krankenhäuser in Baden-Württemberg verstärken ihren Druck auf die politisch Verantwortlichen, um die Situation für die Mitarbeiter in der Pflege – und damit auch für die Patienten – nachhaltig zu verbessern. Gemeinsam haben sie eine Unterschriftenaktion gestartet, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Auch bei der Vorstandssitzung der Landesarbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhäuser in Baden-Württemberg (LAG) im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim bekräftigten die Teilnehmer ihre Forderungen an die Politik.

„Die Arbeitsbedingungen in der Pflege haben gerade für uns konfessionelle Häuser eine hohe Bedeutung. Wir wollen, dass eine professionelle und zuwendende Pflege auch in Zukunft möglich ist“, betonte die Geschäftsführerin der LAG Katharina Illy. „Entscheidend wird es sein, ausreichend Stellen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit gut ausgebildeten und motivierten Fachkräften besetzen zu können“, betont Thomas Wigant, Regionalleiter der BBT-Gruppe in der Region Tauberfranken-Hohenlohe und Vertreter des Caritas-Krankenhauses in der LAG. „Scheinbar einfache Lösungen wie Mindestpersonalbemessungen oder Personaluntergrenzen haben nur zusätzlichen Dokumentationsaufwand zur Folge und beziehen die individuelle Situation in den verschiedenen Häusern nicht mit ein. Hier schert die Politik alles über einen Kamm.“