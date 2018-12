Zwei Frauen schwer verletzt

Bad Mergentheim.Schwer verletzt wurden eine 25-jährige Nissan-Lenkerin sowie eine 27-jährige Audi-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, auf der Bundesstraße 19 bei Bad Mergentheim. Die Audi-Fahrerin war von der Kurstadt in Richtung Stuppach unterwegs und geriet mit den rechten Rädern ihres Autos in den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Daraufhin schleuderte der Audi nach links und prallte dort frontal gegen den entgegenkommenden Nissan der 25-Jährigen. Die beiden Fahrerinnen, die jeweils alleine mit ihren Autos unterwegs waren, wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in das Caritas-Krankenhaus eingeliefert werden mussten. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Mergentheim war mit vier Fahrzeugen und 18 Mann am Unfallort im Einsatz. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge musste die B 19 zwischen Stuppach und Bad Mergentheim bis 20.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. pol

