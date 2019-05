Zwei herausragende Jubiläen auf einmal

Zwei runde Jubiläen beging die Blaskapelle Löffelstelzen: Zum einen das 100-jährige Bestehen – zum anderen den 50. Jahrestag als Musikverein.

Löffelstelzen. Beim Festakt wurde das Orchester mit der „Pro Musica-Plakette“ ausgezeichnet. Langjährige und verdiente Mitglieder wurden zudem geehrt. Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kirche waren zum Musikverein in Gemeindesaal gekommen. Eine Abordnung der befreundeten Musikkapelle Löffelsterz demonstrierte gleich zu Beginn mit John Miles’ „Music Was My First Love“ ihr hohes Niveau (Dirigat: Fabian Schnaidt). Die Qualität blieb während des Abends, den das Ensemble mit dem jüngsten Altersdurchschnitt im Kreis umrahmte, auf diesem Level. „Wir sind stolz auf unsere Kapelle“, betonte Vorsitzender Klaus Lang.

Statt sonst üblicher Grußworte folgte eine Podiumsdiskussion zum Thema Ehrenamt und Musik. Georg Wyrwoll, gebürtiger Mergentheimer und Unternehmenssprecher in Frankfurt, richtete dabei Fragen an den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, an Landrat Reinhard Frank, den Kreisverbandsvorsitzenden Martin Dasing vom Blasmusikverband Hohenlohe, Kurdirektorin Katrin Löbbecke, Dekan Ulrich Skobowsky und Ortsvorsteher Egon Brand.

„Musikalischer Schatz“

In den Gesprächen wurde die hohe Wertschätzung des Ehrenamts und das Wirken der Kapellen als „unbezahlbarer musikalischer Schatz“ hervorgehoben. Brand bezeichnete die Kapelle als überregionales Aushängeschild, Dasing schrieb ihr höchste Leistungsfähigkeit zu. Gerig nannte das Ehrenamt eine der Stärken des ländlichen Raums. Landrat Frank übergab mit MdB Gerig dem Vorsitzenden der Blaskapelle die vom Bundespräsidenten verliehene Pro Musica-Plakette. Die Auszeichnung würdigt langjähriges Wirken und Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens und damit um die Förderung des kulturellen Lebens. Frank lobte besonders die gute Jugendarbeit des Vereins.

An eine Bilderschau, deren letztes Foto die neun Gründungsmitglieder der Kapelle zeigte, knüpfte Klaus Lang – übrigens ein Urenkel des Mitgründers Peter Lang – an: „Die sind daran schuld, dass die Blaskapelle heute 100 Jahre alt ist. Leider lebt keiner mehr von ihnen, um unseren Dank dafür entgegenzunehmen und ihnen voller Stolz zu zeigen, was aus ihrem Engagement geworden ist.“ Dass in einem Dorf von etwas über 1000 Einwohnern über 40 Musiker in einer Kapelle spielen, verdanke man der Vereinstreue, funktionierender Jugendarbeit und einem offenen und flexiblen Vorstand.

Die Chronik der Kirchengemeinde aus dem Jahr 1894 erwähne erstmals eine Musikgruppe. 1893 wurden acht junge Löffelstelzer in Bad Mergentheim auf Blechinstrumenten ausgebildet. Zeitzeugen berichteten, dass diese Musikgruppe im Ersten Weltkrieg aufgelöst wurde und schließlich 1919 als Musikkapelle mit neuen Mitgliedern erneut gegründet wurde. Leider gebe es darüber keine urkundliche Erwähnung. Die erste Hochphase hatte die Kapelle unter Dirigent Albert Möhler mit bis zu 40 Musikern. Schon 1983 gab es eine komplette Jugendkapelle mit rund 16 Jungmusikern. Lang erinnerte an diese Zeit, als „wie beim Pferdekauf Gebiss und Lippen begutachtet wurden und festgelegt wurde, welches Instrument wohl das richtige wäre.“ Als nach und nach die jungen Musiker beruflich oder familiär eigene Wege gingen, dezimierte sich der Klangkörper zusehends. „Als wir zu Beginn dieses Jahrtausends nach einem Dirigentenwechsel und dem Ausscheiden einiger älterer Musiker bei rund 20 Aktiven angelangt waren, haben wir uns über neue Konzepte Gedanken gemacht.“ Der damalige Vorsitzende Bruno Tremmel erstellte mit dem damaligen Oberbürgermeister Uwe Hülsmann ein Konzept für eine Kooperation von Musikschule und Musikvereinen: „Wir haben das gerne angenommen und sind so 2001 zu unserem heutigen Dirigenten Fabian Schnaidt gekommen.“ Damit sei der Grundstein für die zweite Hochphase gelegt worden.

Das Orchester hat sich innerhalb von 15 Jahren verdoppelt. „Durch das Begleiten der Kinder vom Kindergarten über die Schulzeit hinweg schaffen wir eine enge Bindung zur Musik“, so Lang. Dankbar sei man, mit Frank Mittnacht einen engagierten und fähigen Jugendleiter zu haben. Lang wies aber auch darauf hin, dass der Verein auf Spenden und Sponsoring angewiesen sei. Walter Gimpl sei ein großer Gönner.

Immer der Zeit angepasst

Mit Spenden bedacht wurde die Blaskapelle von Landrat Frank, Ortsvorsteher Brand und von OB Glatthaar. „Sie sind die Perlen, die für uns in der Welt unterwegs sind“, lautete sein Kompliment. Wie die Kapelle habe sich auch der Verein in den 50 Jahren der Zeit und der Gesellschaft angepasst. Anton Stolz habe mit viel Leidenschaft und Herzblut am Ausbau der Kapelle gearbeitet. Die nächste Generation integriert und Weichen für die Zukunft gestellt, habe der heutige Ehrenvorsitzende Bruno Tremmel.

„Meine Aufgabe ist seit 2013, daran weiterzuarbeiten und die Zukunft immer im Auge zu behalten“, so Lang. „Wir geben durch unsere Gemeinschaft Werte an die Heranwachsenden weiter: Als Team zu agieren, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, diszipliniert aufzutreten und ein verlässlicher Teil des Ganzen zu sein.“ Vereine hielten die Basis von Gesellschaft und Kultur zusammen, betonte er abschließend. Stellvertretende Vorsitzende Isolde Schmid präsentierte die neuen Uniformen der Musiker, die vor allem einer großzügigen Spende von Walter und Elvira Gimpl zu verdanken sind. Zwei männliche Models zeigten die „kleinen, aber feinen“ Unterschiede zur alten Kluft.

Bruno Tremmel präsentierte die Festschrift zum Jubiläum mit von ihm verfassten Texten. „Einen großen Teil konnte ich aus eigener Erfahrung schreiben“, so der Ehrenvorsitzende. Im 60. Gründungsjahr sei er erstmals mit der Kapelle in Berührung gekommen, 22 Jahre lang habe er als Vorsitzender gewirkt. Die Broschüre sei eine Ergebnisbilanz von 100 Jahren ehrenamtlicher Arbeit und Leistungsbereitschaft. Für Isolde Schmid ist die Festschrift „ein Stück Dorfgeschichte.“

