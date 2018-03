Zwei Konzerte zum Jubiläum

Anzeige

BAD MERGENTHEIM/Löffelstelzen.Die Jugendmusikschule Bad Mergentheim wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Deshalb gibt es am morgigen Donnerstag, 22. März, gleich zwei Schüler-Konzerte zu hören. So laden der Musikverein Löffelstelzen und die Jugendmusikschule für 18.30 Uhr in den Gemeindesaal Löffelstelzen zu einem Schülervorspiel ein. Von Blockflöte bis Tenorhorn, vom Solo bis zur Jugendkapelle wird einiges zu hören sein. Am selben Abend findet um 19 Uhr im Dachgeschoss der Grundschule Stadtmitte ein Konzert der Schüler der Geigen- und Bratschenklasse von Anton Lehle statt. Die Nachwuchs-Talente zeigen einen bunten Querschnitt durch die Musik und spielen auch im Ensemble. Diese kleinen Abendkonzerte dauern jeweils eine Stunde, der Eintritt ist frei. stv