Zwei neue Spielplätze möglich

Bad Mergentheim/Ulm.Luftballons, Pavillons, bunte Bänder und natürlich jede Menge Kinder warteten gespannt auf die offizielle Eröffnung ihres neuen Spielparadieses am Kinderheim „Haus Nazareth“ in Sigmaringen. Finanziell ermöglicht wurde der Spielplatz von der Organisation Radio 7 Drachenkindern und dem Bauunternehmen Leonhard Weiss. Zwei neue Spielplätze sind für 2019 nun noch zu vergeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Realisierung der beiden Spielplätze im Sendegebiet der großen Regionen Ulm (Göppingen, Heidenheim, Günzburg) und Aalen (Crailsheim, Bad Mergentheim, Künzelsau) stehen noch nicht fest. Bewerbungen sind aktuell möglich. Es spielt keine Rolle, ob man als Privatperson das Bewerbungsformular ausfüllt oder als Vertreter einer Schule, Einrichtung oder Gemeinde. Wichtig ist, dass der Spielplatz dort entsteht, wo kranke, traumatisierte oder behinderte Kinder leben und/oder betreut werden. Das können Kinderheime, Hospize, Schulen und Kindergärten mit integrativem Hintergrund sein. Oder auch Freizeiteinrichtungen mit entsprechenden Angeboten. Und die zur Verfügung stehende Fläche sollte mindestens 250 Quadratmeter betragen. Mehr unter „www.radio7.de/30-jahre-drachenkinderspielplatz“. Bis zum 30. September werden alle Bewerbungen gesammelt. Im Anschluss erfolgt die Prüfung, Besichtigung und letztendlich die Entscheidung. pm