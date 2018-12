Zwei Schüler erreichten die Exzellenzstufe

Bad Mergentheim.Der „Mathematik-Vertiefungskurs“ des Deutschorden-Gymnasiums war erneut bei einer extern an einer Hochschule absolvierten Zusatzprüfung erfolgreich: Zwei der teilnehmenden Schüler erreichten die Exzellenzstufe.

Insgesamt erhielten sechs Schüler der Klasse 12 des Deutschorden-Gymnasiums ihr Zertifikat „Vertiefungskurs Mathematik“ von Schulleiter Christian Schlegl überreicht.

Der Vertiefungskurs Mathematik ist seit dem Schuljahr 2013/14 in Baden-Württemberg als regulärer zweistündiger Wahlkurs von den Schülern der Kursstufe wählbar.

Der Kurs zielt darauf ab, die Lücke zwischen der Mathematik an der Schule und den mathematischen Anforderungen in den Studiengängen der Ingenieurwissenschaften, der Mathematik, der Naturwissenschaften, der Informatik und der Betriebs- und Volkswirtschaft zu verringern. Diese Lücke war insbesondere nach der Abschaffung der Leistungskurse im Fach Mathematik im Jahr 2003 größer geworden.

Der Vertiefungskurs Mathematik ermöglicht eine besondere Förderung der mathematisch interessierten Schüler im Hinblick auf die Studierfächer in den entsprechenden „Mint“-Studiengängen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Wahlkurs versteht sich als differenziertes Förderangebot für besonders interessierte und begabte Schüler im Fach Mathematik.

In Ergänzung zu dem vierstündigen Mathematik-Pflichtkurs lernen die Schüler hier ausgewählte inhaltliche und fachmethodische Grundlagen der Mathematik vertieft kennen und sollen diese im Sinne der Kompetenzorientierung auch aktiv anwenden können.

Die Schüler, die am Vertiefungskurs in der Klasse 11 teilgenommen haben, können freiwillig an einer extern gestellten Klausur teilnehmen. Diese wird von den Hochschulen gestellt und korrigiert, die Schüler schreiben die Klausur als externe Prüfung an den Universitäten im Land. Die Schülerinnen und Schüler erhalten anschließend ein Zertifikat, das von den Hochschulen ausgestellt wird. Dieses können sie bei einer eventuell späteren Bewerbung an Hochschulen mit einreichen und haben dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern.

Allerdings geht die Klausurnote nicht mit in die schulische Notenfindung ein, die unabhängig vom Kurslehrer erteilt wird. An der Zertifikatsklausur hatten sechs Schüler des DOG erfolgreich teilgenommen, zwei von ihnen erreichten die Exzellenzstufe mit einen Durchschnitt von 16,3 bei 28 möglichen Punkten. Landesweit nahmen 1 128 Schüler an der Zertifikatsklausur teil. Der landesweite Durchschnitt lag bei 13,7 Punkten. Am Deutschorden Gymnasium hat der Vertiefungskurs Mathematik mittlerweile einen hohen Stellenwert erreicht. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre wählten ca. 18 Prozent aller Schüler den Vertiefungskurs Mathematik. dog

