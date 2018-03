Zwei Sterne leuchten weiter im Taubertal

Der neue Gourmetführer von "Michelin" ist da. © dpa

Bad Mergentheim/Weikersheim.Insgesamt 255 Restaurants werden in Deutschland ausgezeichnet: Noch nie hat die deutsche Ausgabe des "Michelin" so viele Sterne verteilt wie in seinem Führer 2013. Mit dabei sind auch wieder die Bad Mergentheimer "Zirbelstube" um Chefkoch Hubert Retzbach, das Weikersheimer Restaurant "Laurentius" mit Jürgen Joch an der Spitze und die Abt- und Schäferstube des Schafhofs Amorbach.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.11.2012