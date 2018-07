Zwei Tage gemeinsam beten und fröhlich feiern

Anzeige

Bad Mergentheim.Bevor im kommenden Herbst die Bauarbeiten für den Neubau des Kindergartens Maria-Hilf und des Carolinums beginnen, bieten die Münstergemeinde St. Johannes, sowie Bewohner, Helferkreis und Mitarbeiter des Carolinums ein Fest der Generationen am 21. und 22. Juli an.

Nicht nur Gemeindemitglieder sind angesprochen, auch Freunde und interessierte Gäste. Alte und Junge, Kleine und Große feiern gemeinsam auf dem Festgelände am Carolinum, denn alle gehören zur Gemeinde.

Beide Festtage beginnen mit einem Gottesdienst: am Samstag, 21. Juli um 13.30 Uhr im Carolinum; am Sonntag, 22. Juli um 10 Uhr im Bad Mergentheimer Münster St. Johannes mit einer anschließenden Prozession zum Carolinum in der Marienstraße.