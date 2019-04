Zwei Tage Osterbasar im Bad Mergentheimer Kulturforum

Bad Mergentheim.Ein großer Osterbasar findet an diesem Wochenende im Kulturforum statt. Das Ensemble aus 18 Ständen – darunter sind dieses Jahr auch fünf ganz neue Teilnehmer – ist bereits am gestrigen Freitag eröffnet worden. Auch am heutigen Samstag von 10 bis 17 Uhr und am morgigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr kann man die Werke der Hobbykünstler einfach nur bewundern oder auch kaufen. Das Angebot reicht von kunstvoll gestalteten Eiern über traditionellen Osterschmuck bis hin zu origineller, selbst gefertigter Töpferware. Daneben gibt es Modeschmuck aus den unterschiedlichsten Materialien, fantasievolle Filzartikel und auch Köstlichem vom Bauernhof oder aus der Imkerei. Zum Verweilen lädt die Mini-Caféteria ein. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. stv/Bild: Stadt Bad Mergentheim

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.04.2019